ABD'li polisler, özellikle son dönemlerde yaşanan olaylarda başlarına bela olan sosyal medyada paylaşılan görüntülerinden sonra, paylaşılan videolarının telif hakkı filtrelerine otomatik yakalanıp kaldırılması için operasyonlarda müzik çalmaya başladı.

Günümüzde anlık bilgi paylaşımı inanılmaz derecede kolaylaştı. Yasak olsa da istediğimiz her an bir yere ait görüntüleri sosyal medya hesabımıza yükleyebilir ve internetin o karanlık boşluğunda kontrol edilemez bir hale getirilmesini sağlayabiliriz. ABD'li polisler ise buna bir çözüm bulmuş olabilir.

Videonun otomatik kaldırılması için müzik çalıyorlar

ABD'de polisler, görüntülerinin videoya çekildiğini fark ettiklerinde bir müzik çalmaya başlıyorlar. Bu müzik de Instagram, YouTube gibi platformlarının botları tarafından videoda "telif hakkı ihlali" olduğu gerekçesiyle kaldırılıyor. Instagram, YouTube gibi platformlarda videoya otomatik telif hakkı ihlali konulması uzun bir araştırmayla sonuçlanabilir. Eğer o videoda telifli bir müzik varsa bu süreç videonun daha yayına girmeden kaldırılmasıyla sonuçlanır. Bunun farkında olan polisler de platformların bu özelliğinden son derece etkin bir şekilde yararlanabiliyor.

5 Şubat'ta Beverly Hills Polis Departmanı, bir aktiviste müdahale ettiği sırada Sublime'in Santeria isimli şarkısını çaldı. Müdahale anlarını kaydederek Instagram, YouTube gibi platformlara yüklemek isteyen insanlar da videoda telif ihlali olduğu gerekçesiyle videoları bu platformlara yüklemekte zorluk çektiler. Elbette bu yöntemi videonun sesini kısarak aşmak mümkün, ancak belirli bir derecede koruma sağladığı gerçeğini kabul edebiliriz.

YouTube'un telif filtreleri nasıl çalışıyor?

Gelir ortaklığı kapsamında videolardan elde edilen paranın bir kısmını kanal sahibine ödeyen YouTube, o videoda telifli bir müzik varsa son derece katı politikalar izliyor. Müzikler konusunda son derece hassas filtrelere sahip YouTube, videonun tamamında veya bir kısmında müzik varsa ya videoyu kaldırıyor ya da sahiplik iddiasında bulunan plak şirketine orijinal üreticinin kazancının bir kısmını veya tamamını veriyor. Örneğin bir müziği eleştirmek için üretilen videoda kullanılan müzik, eleştirilen müziğin haklarına sahip firmaya ek gelir olabiliyor. Bu durum günümüzde hala eleştiriliyor olsa da YouTube'un bu filtre sisteminden tam olarak vazgeçeceğini söyleyemeyiz.

Peki sizler ABD'li polislerin uyguladığı bu taktiği mantıklı buldunuz mu? Yoksa son derece kolay bir şekilde atlanabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.