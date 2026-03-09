Tümü Webekno
Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler! Void'da indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Yılın En Çok Beklenen Oyunlarından Crimson Desert'ın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Black Desert Online geliştiricisi Pearl Abyss'in yepyeni oyunu Crimson Desert'a dair bilinen tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Yılın En Çok Beklenen Oyunlarından Crimson Desert'ın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Pearl Abyss tarafından geliştirilen ve uzun zamandır oyun dünyasının en çok beklenen yapımları arasında yer alan Crimson Desert, devasa açık dünyası ve etkileyici hikâyesiyle nihayet oyuncularla buluşmaya hazırlanıyor.

Başlangıçta Black Desert evreninin bir parçası olarak duyurulan ancak zamanla kendi ayakları üzerinde duran bağımsız ve dev bir tek oyunculu aksiyon-macera oyununa dönüşen bu yapım, Pywel kıtasının acımasız ve bir o kadar da büyüleyici atmosferini ekranlarımıza taşıyor. Bizde Crimson Desert'a dair tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Crimson Desert fragmanı

Crimson Desert konusu

2

Oyun, savaşların ve entrikaların eksik olmadığı fantastik Pywel kıtasında geçiyor. Hikâyemizin merkezinde, "Gri Yeleliler" paralı asker grubunun sadık üyelerinden Kliff bulunuyor.

Gecenin bir yarısı ezeli düşmanları "Kara Ayılar" tarafından uğradıkları yıkıcı bir pusu sonrası grubu dağılan ve yoldaşlarını kaybeden Kliff, hayatta kalan arkadaşlarıyla yeniden bir araya gelmek ve kaybettiklerini geri almak için zorlu bir maceraya atılıyor ancak bu kişisel toparlanma yolculuğu, yeni ittifakların kurulduğu ve gizemli tarikatların ortaya çıktığı bir süreçte, tüm kıtanın kaderini etkileyecek çok daha büyük ve eşi görülmemiş bir tehdide dönüşüyor.

Crimson Desert nasıl bir oyun?

3

Crimson Desert tek oyunculu, hikâye odaklı ve devasa bir açık dünya aksiyon-macera oyunu. Pearl Abyss'in kendi geliştirdiği BlackSpace Engine oyun motoru ile hayat bulan yapım, dinamik hava koşulları, yaşayan şehirleri ve kendi rutinleri olan sistemik NPC'leri ile oldukça etkileşimli bir dünya sunuyor. Oyunda yapacağınız seçimler ve eylemleriniz kasabaların kaderini kalıcı olarak değiştirebiliyor.

Oyuncular sadece kılıç ve kalkanla klasik bir aksiyonun içine girmiyor, yani oynanış çeşitliliği oldukça geniş:

  • Farklı binekler kullanmak (atlar, ayılar vb.),
  • Ejderha sürmek ve karakterin özel planör/şemsiye yetenekleriyle havada süzülmek,
  • Cüce teknolojisiyle üretilmiş mecha tarzı zırhlar kullanmak,
  • Balık tutmaktan ticaret yolları açmaya kadar zengin yan etkinliklere katılmak gibi pek çok oynanış mekaniği yer alıyor.

Crimson Desert çıkış tarihi

4

Uzun bir bekleyişin ve titiz bir geliştirme sürecinin ardından Crimson Desert'ın resmî çıkış tarihi 19 Mart 2026 olarak açıklanmış durumda.

Crimson Desert hangi platformlarda var?

5

Yeni nesil donanımların gücünden faydalanmak üzere tasarlanan Crimson Desert, aşağıdaki platformlarda eş zamanlı olarak erişime açılacak.

  • PC
  • PlayStation 5
  • Xbox Series X/S

Crimson Desert fiyatı ne kadar?

6

Platform Fiyat
Steam (PC) 69.99$
Epic Games (PC) 2.999 TL
PlayStation Store (PS5) 2.999 TL
Xbox Store (Xbox Series S/X) 2.999 TL

Crimson Desert sistem gereksinimleri

7

Minimum Önerilen
İşlemci Ryzen 5 2600X / i5-8500 Ryzen 5 5600 / i5-11600K
Ekran Kartı RX 6500 XT / GTX 1060 RX 6700 XT / RTX 2080
RAM 16 GB 16 GB
Depolama 135 GB kullanılabilir alan 135 GB kullanılabilir alan
İşletim Sistemi Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit
2026'nın En Çok Beklenen Oyunları (Bu Yıl Oyuna Doyacağız Anlaşılan) 2026'nın En Çok Beklenen Oyunları (Bu Yıl Oyuna Doyacağız Anlaşılan)
[Mart 2026] Bu Ay Çıkacak Tüm Yeni Oyunlar [Mart 2026] Bu Ay Çıkacak Tüm Yeni Oyunlar
Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Nasıl Ortaya Çıktı? Okurken Dehşete Düşeceğiniz Bir Hikâyeye Dayanıyor...

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Nasıl Ortaya Çıktı? Okurken Dehşete Düşeceğiniz Bir Hikâyeye Dayanıyor...

Mart 2026 Peugeot Fiyat Listesi: 3008'e Dev İndirim!

Mart 2026 Peugeot Fiyat Listesi: 3008'e Dev İndirim!

Mart 2026 Audi Fiyat Listesi: Bu Ay Zam Var mı?

Mart 2026 Audi Fiyat Listesi: Bu Ay Zam Var mı?

Hem Pninfarina Tasarımı Hem de Özellikleriyle Büyüleyen Telefon Infinix Note 60 Ultra Tanıtıldı

Hem Pninfarina Tasarımı Hem de Özellikleriyle Büyüleyen Telefon Infinix Note 60 Ultra Tanıtıldı

Arabalarda Sonradan Takılan Multimedya-Ekran Cezası Var mı, Yasak mı? - 2026

Arabalarda Sonradan Takılan Multimedya-Ekran Cezası Var mı, Yasak mı? - 2026

[6-9 Mart] 2.250 TL Değerindeki 3 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[6-9 Mart] 2.250 TL Değerindeki 3 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com