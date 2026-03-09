Yılın En Çok Beklenen Oyunlarından Crimson Desert'ın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Black Desert Online geliştiricisi Pearl Abyss'in yepyeni oyunu Crimson Desert'a dair bilinen tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Pearl Abyss tarafından geliştirilen ve uzun zamandır oyun dünyasının en çok beklenen yapımları arasında yer alan Crimson Desert, devasa açık dünyası ve etkileyici hikâyesiyle nihayet oyuncularla buluşmaya hazırlanıyor.

Başlangıçta Black Desert evreninin bir parçası olarak duyurulan ancak zamanla kendi ayakları üzerinde duran bağımsız ve dev bir tek oyunculu aksiyon-macera oyununa dönüşen bu yapım, Pywel kıtasının acımasız ve bir o kadar da büyüleyici atmosferini ekranlarımıza taşıyor. Bizde Crimson Desert'a dair tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Crimson Desert fragmanı

Crimson Desert konusu

Oyun, savaşların ve entrikaların eksik olmadığı fantastik Pywel kıtasında geçiyor. Hikâyemizin merkezinde, "Gri Yeleliler" paralı asker grubunun sadık üyelerinden Kliff bulunuyor.

Gecenin bir yarısı ezeli düşmanları "Kara Ayılar" tarafından uğradıkları yıkıcı bir pusu sonrası grubu dağılan ve yoldaşlarını kaybeden Kliff, hayatta kalan arkadaşlarıyla yeniden bir araya gelmek ve kaybettiklerini geri almak için zorlu bir maceraya atılıyor ancak bu kişisel toparlanma yolculuğu, yeni ittifakların kurulduğu ve gizemli tarikatların ortaya çıktığı bir süreçte, tüm kıtanın kaderini etkileyecek çok daha büyük ve eşi görülmemiş bir tehdide dönüşüyor.

Crimson Desert nasıl bir oyun?

Crimson Desert tek oyunculu, hikâye odaklı ve devasa bir açık dünya aksiyon-macera oyunu. Pearl Abyss'in kendi geliştirdiği BlackSpace Engine oyun motoru ile hayat bulan yapım, dinamik hava koşulları, yaşayan şehirleri ve kendi rutinleri olan sistemik NPC'leri ile oldukça etkileşimli bir dünya sunuyor. Oyunda yapacağınız seçimler ve eylemleriniz kasabaların kaderini kalıcı olarak değiştirebiliyor.

Oyuncular sadece kılıç ve kalkanla klasik bir aksiyonun içine girmiyor, yani oynanış çeşitliliği oldukça geniş:

Farklı binekler kullanmak (atlar, ayılar vb.),

Ejderha sürmek ve karakterin özel planör/şemsiye yetenekleriyle havada süzülmek,

Cüce teknolojisiyle üretilmiş mecha tarzı zırhlar kullanmak,

Balık tutmaktan ticaret yolları açmaya kadar zengin yan etkinliklere katılmak gibi pek çok oynanış mekaniği yer alıyor.

Crimson Desert çıkış tarihi

Uzun bir bekleyişin ve titiz bir geliştirme sürecinin ardından Crimson Desert'ın resmî çıkış tarihi 19 Mart 2026 olarak açıklanmış durumda.

Crimson Desert hangi platformlarda var?

Yeni nesil donanımların gücünden faydalanmak üzere tasarlanan Crimson Desert, aşağıdaki platformlarda eş zamanlı olarak erişime açılacak.

PC

PlayStation 5

Xbox Series X/S

Crimson Desert fiyatı ne kadar?

Platform Fiyat Steam (PC) 69.99$ Epic Games (PC) 2.999 TL PlayStation Store (PS5) 2.999 TL Xbox Store (Xbox Series S/X) 2.999 TL

Crimson Desert sistem gereksinimleri