[Mart 2026] Bu Ay Çıkacak Tüm Yeni Oyunlar

2025 yılı oyun dünyası için dolu dolu bir yıl olarak geçti. Şimdiye kadar birçok başarılı oyunun yıl içinde çıkışına şahit olduk. 2026 yılına girmemizle birlikte yeni oyunların ardı arkası kesilmezken Mart 2026'da da bizleri bir dizi yeni oyun bekliyor.
Peki bu ay hangi oyunları oynayacağız? Bizleri hangi oyunlar bekliyor? Bu içeriğimizde Mart 2026 boyunca piyasaya sürülecek oyunlara bakıyoruz.
Mart 2026'da çıkacak oyunlar
- Blue Prince (NS2) – 3 Mart
- Minishoot' Adventures (NS2, NS) – 3 Mart
- Legacy of Kain: Defiance Remastered (PC, XSX, PS5, NS) – 3 Mart
- Rotwood (NS2) – 3 Mart
- Scott Pilgrim EX (PC, XSX, PS5, NS, NS2) – 3 Mart
- Marathon (PC, XSX, PS5) – 5 Mart
- Never Grave: The Witch and The Curse (PS5, PS4, XSX, PC, NS) – 5 Mart
- Planet of Lana 2: Children of the Leaf (PC, XSX, XBO, PS5, PS4, NS, NS2) – 5 Mart
- Pokémon Pokopia (NS2) – 5 Mart
- Slay the Spire 2 (PC) – 5 Mart
- Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake (PC, XSX, PS5, NS2) – 12 Mart
- John Carpenter's Toxic Commando (PC, XSX, PS5) – 12 Mart
- RoadOut (PC, XSX, PS5, NS) – 12 Mart
- Solasta 2 (PC) – 12 Mart
- 1348 Ex Voto (PC, PS5) – 12 Mart
- Collector's Cove (PC, PS5, NS) – 12 Mart
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (PC, XSX, PS5, NS2) – 13 Mart
- WWE 2K26 (PC, XSX, PS5) – 13 Mart
- Deadzone: Rogue (NS2) – 17 Mart
- Shadow Tactics: Blades of the Shogun (NS2) – 18 Mart
- Crimson Desert (PC, XSX, PS5) – 19 Mart
- Death Stranding 2: On the Beach (PC) – 19 Mart
- Disney Dreamlight Valley - Nintendo Switch 2 Edition (NS2) – 25 Mart
- Damon & Baby (PC, PS5, PS4, NS, NS2) – 26 Mart
- Life is Strange: Reunion (PC, XSX, PS5) – 26 Mart
- The Midnight Walk (NS2) – 26 Mart
- Super Mario Bros. Wonder (NS2) – 26 Mart
- Neopets: Mega Mini Games Collection (PC, NS, PS5) – 26 Mart
- New Super Lucky's Tale (PS5) – 26 Mart
- Mega Man Star Force Legacy Collection (PS5, PS4, XSX, XBO, PC, NS) – 27 Mart
Marathon
Bungie tarafından geliştirilen ve stüdyonun klasikleşmiş evrenine yepyeni bir soluk getiren, çok oyunculu bir PvP extraction oyunudur. Oyuncular, "Runner" adı verilen sibergenetik paralı askerlerin rolünü üstlenerek Tau Ceti IV gezegenindeki terk edilmiş kolonilerde değerli ganimetleri toplamak ve güvenli bir şekilde haritadan çıkmak için kıyasıya bir hayatta kalma mücadelesi verirler.
- Platform: PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC
- Çıkış Tarihi: 5 Mart 2026
Slay the Spire 2
Mega Crit imzalı efsanevi deste oluşturma ve roguelike oyununun merakla beklenen devam yapımıdır. Yepyeni kalıntıların ve kart havuzlarının yanı sıra, seriye eklenen "Necrobinder" gibi yeni sınıflar ve 4 oyuncuya kadar destek veren çevrimiçi eşli mod ile oyunculara yepyeni bir deneyim sunuyor.
- Platform: PC
- Çıkış Tarihi: 5 Mart 2026
Solasta 2
Tactical Adventures'ın Dungeons & Dragons 5. sürüm kural setini temel alan taktiksel ve sıra tabanlı rol yapma oyununun devamıdır. Oyuncuları Neokos adı verilen yepyeni bir bölgeye götüren yapım, klasik sınıf mekaniklerini, derinlemesine parti yönetimini ve stratejik savaş sistemini genişleterek klasik masaüstü RYO deneyimini dijital dünyaya taşımaya devam ediyor.
- Platform: PC
- Çıkış Tarihi: 12 Mart 2026
Crimson Desert
Pearl Abyss tarafından geliştirilen, acımasız ve parçalanmış Pywel kıtasında geçen devasa bir açık dünya aksiyon-macera oyunudur. Başlangıçta Black Desert evreninin öncesini anlatacak bir oyun olarak planlanmış olsa da zamanla paralı asker Kliff'in hikâyesine odaklanan, görselliği ve gerçek zamanlı dinamik dövüş sistemiyle dikkat çeken bağımsız ve devasa bir tek oyunculu RPG deneyimine evrilmiştir.
- Platform: PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC
- Çıkış Tarihi: 19 Mart 2026
Life is Strange: Reunion
Deck Nine tarafından geliştirilen ve "Max ve Chloe" efsanesinin destansı finalini anlatan, Double Exposure oyununun doğrudan devamı niteliğindeki hikâye odaklı macera oyunudur. Caledon Üniversitesi'nde yaşanacak felaket boyutundaki bir yangını durdurmak için oyuncular her iki karakteri de kontrol ediyor ve Max'in geri dönen zamanı manipüle etme güçlerini kullanarak zorlu ve duygusal kararlar alıyor.
- Platform: PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC
- Çıkış Tarihi: 26 Mart 2026
Peki sizin bu ay çıkacak oyunlardan en çok beklediğiniz hangisi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.