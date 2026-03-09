[Mart 2026] Bu Ay Çıkacak Tüm Yeni Oyunlar

Mart ayı tıpkı Şubat ayı gibi oyun bakımından gerçekten dolu dolu geçecek. Gelin bu ay çıkacak oyunlara hep birlikte göz atalım.

2025 yılı oyun dünyası için dolu dolu bir yıl olarak geçti. Şimdiye kadar birçok başarılı oyunun yıl içinde çıkışına şahit olduk. 2026 yılına girmemizle birlikte yeni oyunların ardı arkası kesilmezken Mart 2026'da da bizleri bir dizi yeni oyun bekliyor.

Peki bu ay hangi oyunları oynayacağız? Bizleri hangi oyunlar bekliyor? Bu içeriğimizde Mart 2026 boyunca piyasaya sürülecek oyunlara bakıyoruz.

Mart 2026'da çıkacak oyunlar

Blue Prince (NS2) – 3 Mart

Minishoot' Adventures (NS2, NS) – 3 Mart

Legacy of Kain: Defiance Remastered (PC, XSX, PS5, NS) – 3 Mart

Rotwood (NS2) – 3 Mart

Scott Pilgrim EX (PC, XSX, PS5, NS, NS2) – 3 Mart

Marathon (PC, XSX, PS5) – 5 Mart

Never Grave: The Witch and The Curse (PS5, PS4, XSX, PC, NS) – 5 Mart

Planet of Lana 2: Children of the Leaf (PC, XSX, XBO, PS5, PS4, NS, NS2) – 5 Mart

Pokémon Pokopia (NS2) – 5 Mart

Slay the Spire 2 (PC) – 5 Mart

Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake (PC, XSX, PS5, NS2) – 12 Mart

John Carpenter's Toxic Commando (PC, XSX, PS5) – 12 Mart

RoadOut (PC, XSX, PS5, NS) – 12 Mart

Solasta 2 (PC) – 12 Mart

1348 Ex Voto (PC, PS5) – 12 Mart

Collector's Cove (PC, PS5, NS) – 12 Mart

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (PC, XSX, PS5, NS2) – 13 Mart

WWE 2K26 (PC, XSX, PS5) – 13 Mart

Deadzone: Rogue (NS2) – 17 Mart

Shadow Tactics: Blades of the Shogun (NS2) – 18 Mart

Crimson Desert (PC, XSX, PS5) – 19 Mart

Death Stranding 2: On the Beach (PC) – 19 Mart

Disney Dreamlight Valley - Nintendo Switch 2 Edition (NS2) – 25 Mart

Damon & Baby (PC, PS5, PS4, NS, NS2) – 26 Mart

Life is Strange: Reunion (PC, XSX, PS5) – 26 Mart

The Midnight Walk (NS2) – 26 Mart

Super Mario Bros. Wonder (NS2) – 26 Mart

Neopets: Mega Mini Games Collection (PC, NS, PS5) – 26 Mart

New Super Lucky's Tale (PS5) – 26 Mart

Mega Man Star Force Legacy Collection (PS5, PS4, XSX, XBO, PC, NS) – 27 Mart

Marathon

Bungie tarafından geliştirilen ve stüdyonun klasikleşmiş evrenine yepyeni bir soluk getiren, çok oyunculu bir PvP extraction oyunudur. Oyuncular, "Runner" adı verilen sibergenetik paralı askerlerin rolünü üstlenerek Tau Ceti IV gezegenindeki terk edilmiş kolonilerde değerli ganimetleri toplamak ve güvenli bir şekilde haritadan çıkmak için kıyasıya bir hayatta kalma mücadelesi verirler.

Platform : PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC

: PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC Çıkış Tarihi: 5 Mart 2026

Slay the Spire 2

Mega Crit imzalı efsanevi deste oluşturma ve roguelike oyununun merakla beklenen devam yapımıdır. Yepyeni kalıntıların ve kart havuzlarının yanı sıra, seriye eklenen "Necrobinder" gibi yeni sınıflar ve 4 oyuncuya kadar destek veren çevrimiçi eşli mod ile oyunculara yepyeni bir deneyim sunuyor.

Platform : PC

: PC Çıkış Tarihi: 5 Mart 2026

Solasta 2

Tactical Adventures'ın Dungeons & Dragons 5. sürüm kural setini temel alan taktiksel ve sıra tabanlı rol yapma oyununun devamıdır. Oyuncuları Neokos adı verilen yepyeni bir bölgeye götüren yapım, klasik sınıf mekaniklerini, derinlemesine parti yönetimini ve stratejik savaş sistemini genişleterek klasik masaüstü RYO deneyimini dijital dünyaya taşımaya devam ediyor.

Platform : PC

: PC Çıkış Tarihi: 12 Mart 2026

Crimson Desert

Pearl Abyss tarafından geliştirilen, acımasız ve parçalanmış Pywel kıtasında geçen devasa bir açık dünya aksiyon-macera oyunudur. Başlangıçta Black Desert evreninin öncesini anlatacak bir oyun olarak planlanmış olsa da zamanla paralı asker Kliff'in hikâyesine odaklanan, görselliği ve gerçek zamanlı dinamik dövüş sistemiyle dikkat çeken bağımsız ve devasa bir tek oyunculu RPG deneyimine evrilmiştir.

Platform : PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC

: PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC Çıkış Tarihi: 19 Mart 2026

Life is Strange: Reunion

Deck Nine tarafından geliştirilen ve "Max ve Chloe" efsanesinin destansı finalini anlatan, Double Exposure oyununun doğrudan devamı niteliğindeki hikâye odaklı macera oyunudur. Caledon Üniversitesi'nde yaşanacak felaket boyutundaki bir yangını durdurmak için oyuncular her iki karakteri de kontrol ediyor ve Max'in geri dönen zamanı manipüle etme güçlerini kullanarak zorlu ve duygusal kararlar alıyor.

Platform : PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC

: PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC Çıkış Tarihi: 26 Mart 2026

Peki sizin bu ay çıkacak oyunlardan en çok beklediğiniz hangisi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.