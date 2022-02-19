Bir elinizde bir şey varken hepsine birden aynı anda basamadığınız bu tuşların neden bu şekilde seçildiğini merak etmişsinizdir. Bunun nedeni 1980'lerin başlarına kadar uzanıyor.

Windows'larda sistemi yeniden yüklemek veya görev yöneticisini çalıştırmak için kullanılan bir klavye kısayolu olan Ctrl+Alt+Delete, Control ve Alt tuşlarına basarken aynı anda Delete tuşuna da basarak gerçekleştirilen bir tuş kombinasyonu olarak hayatımızda bulunuyor.

İki elin de kullanılmasını gerektiren bir tuş kombinasyonu olması sebebiyle de kullanabilmek sıkıntılı olabiliyor. Kafası karışmış bilgisayarlara en etkin ilaç olarak bilinen fakat bazen kullanıcıyı sinir edebilen bu komutun hikâyesi çok eskilere uzanıyor.

Hayatımızın vazgeçilmez parçalarından olan kişisel bilgisayarlar 1980'li yılların başından beri kullanılıyor.

Komutun ortaya çıkmasında, o dönemde bilgisayar teknolojisi konusunda büyük ağırlığı olan IBM şirketindeki çalışanların imzası bulunuyor. Şirketin kişisel bilgisayar projesinde çalışan araştırmacılar, programlamayla ilgili bir sorunla karşılaştıklarında bütün sistemi yeniden başlatmak zorunda kalıyordu.

Sistemin kullanıcı tarafından yeniden başlatılması sırasında gerçekleştirilen bellek testleri zaman kaybına neden oluyordu.

David Bradley

Bunun üzerine IBM mühendisi David Bradley, sistemin bellek testleri yapılmaksızın yeniden başlatılmasını sağlayan bir kısayol komutu oluşturdu.

Başlangıçta bu amaçla Control+Alt+Escape tuşları seçilmişti.

Bu tuşlara aynı anda tek elle basılabildiği için sistemin yanlışlıkla yeniden başlatılmasını ve veri kaybını engellemek amacıyla Escape yerine Delete tuşu tercih edildi. Mühendisler ilk etapta kendileri için geliştirdikleri ve hataya neden olmamak için birbirinden uzak tuşları seçtikleri bu komut, daha sonra Microsoft'un geliştirdiği işletim sisteminde de kullanıldı.

Microsoft'un kurucularından Bill Gates, yıllar sonra bu konuyla ilgili samimi bir itirafta bulunmuştu.

Bloomberg Global İş Forumu'ndaki bir panelde kendisine yöneltilen konuyla ilgili soruya yanıt veren Bill Gates, bu komutun tek bir tuşla da olabileceğini; ancak o dönemdeki IBM klavye tasarımını yapan kişinin, kendilerine tek bir tuş vermek istemediğini ve bu sebeple düşük seviyede programlama yaptıklarını, bunun da hata olduğunu söylemişti. Bill Gates "Bana kalsa bu fonksiyon tek bir tuştan oluşurdu." diyerek Ctrl+Alt+Delete kısayolundan hoşlanmadığını belirtmişti.

Kaynaklar: TÜBİTAK, Digital Age