Cumhurbaşkanı, Kabine Toplantısının Ardından Açıklama Yaptı

Üç haftalık aranın ardından yeniden yapılan Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda konuşulan konulara dair açıklama yaptı. Erdoğan’ın açıklamasında öne çıkan maddeler haberimizde.

Üç haftalık aradan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı kabinesinin toplantısı sona erdi. Son dönemde 30 bin sınırına dayanan vaka sayıları, toplantıya gözlerin dikilmesine neden oldu. Pek çok kişi, koronavirüse karşı önlemlerin geri getirilip getirilmeyeceğini merak ediyordu. Ancak bu konuda bir açıklama gelmedi.

Kabine toplantısının ardından kürsüye geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinede konuşulan konuları aktardı. Toplantının ana konuları; Paris İklim Anlaşması, yüz yüze eğitim ve öğrenci yurtları oldu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı ardından yaptığı açıklamalar:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki ay Paris İklim Anlaşması'nı onaylama kararı aldık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı ardından verdiği basın açıklamasında tüm dünyayı yakından ilgilendiren iklim değişikliği konusuna da değindi. Türkiye'nin bu konuda yürürlüğe girecek planlarının kabul sürecinde olduğunu açıklayan Erdoğan, 2053'te 0 emisyon hedefine ulaşmak için ilgili kurumların eylem planlarını hazırlamaya başladığını açıkladı. Bu planlar, açıklamalara göre ağaçlandırma gibi eylemleri de kapsayarak iklim kriziyle verilen savaşta önemli bir role sahibi olacak.

Cumhurbaşkanının yüz yüze öğretim ve öğrenci yurtlarına dair açıklamaları:

"11 milyon 436 bini aşkın öğrencimiz de eğitim öğretim faaliyetleri devam ediyor. Yaklaşık bir buçuk yıllık aranın ardından elbette ufak tefek aksaklıklar olmuştur Ama bunlar da ilgili kurumlarımız tarafından süratle giderilmiştir. Okullarda yüz yüze eğitimin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla bu dönem için 722 milyonluk bir ödeneği yerlerine ulaştırdık. Temizlik konusunda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için mevcut 71 bin temizlik personelini 42 bin ilave ile 113 bine çıkardık. Öğrencilerimizin neredeyse tamamının derslere katılması çocuklarımızın okulu özlediğini gösteriyor. Öğretmenlerimizin aşılama oranı artarken velilerimizi ve aşı sırası gelen öğrencilerimizi de yüz yüze eğitimin kesintisiz şekilde devamı için aşı olmaya davet ediyoruz.

Bugünden itibaren de pek çok üniversitemiz önceden ilan ettikleri akademik takvime uygun şekilde eğitim öğretim faaliyetlerini başlattık. İnşallah önümüzdeki hafta da külliye evimizde üniversitelerimizin tamamını kapsayan ortak bir akademik yıl açılış töreni gerçekleştireceğiz. Tabii üniversitelerin açılmasıyla öğrencilerimizin barınma ihtiyaçları konusunda 2 yılın birikimine bağlı yoğun bir talep ortaya çıktı. Her şeyden önce şu gerçeği milletimin dikkatine sunmak istiyorum: Türkiye, dünyanın en fazla sayıda kamu ve yüksek öğrenim öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkesi. Son zamanlarda bazı park bahçe buralardaki bantların üzerinde yatanlar, şunu açık ve net söylüyorum; bunların bir kısmını öğrencilikle alakası yok. Ülkemizde 190 olan yurt sayısını 774’e, 182 bin olan yatak kapasitesini 719 bine çıkarttık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu açıklamaların ardından yeni yapılacak yurt binalarının da haberini verdi ve öğrenci yurtlarındaki kapasitenin artırılacağından bahsetti.