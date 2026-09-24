6 Yaşındaki Küçük Bir Kız Çocuk, Rubik Küpünde Dünya Rekorunu Üst Üste İki Kez Kırdı!

6 yaşındaki Lian Yunzhi, 3 gün içinde Rubik küp dünya rekorunu iki kez kırarak ortalama süreyi 4,27 saniyeye düşürdü.

Çin’in Sichuan eyaletine bağlı Chengdu kentinde yaşayan 6 yaşındaki Lian Yunzhi, yalnızca üç gün içinde kadınlar 3x3x3 Rubik Küpü dünya rekorunu iki kez kırarak tarihe geçti.

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Dünya Küp Derneği (WCA) onaylı turnuvalarda gösterdiği inanılmaz performansla "Zhizhi" lakaplı küçük kız, bu alanda ortalama çözüm süresini 4,5 saniyenin altına düşürmeyi başaran dünyadaki tek kadın yarışmacı unvanını kazandı.

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Günde 3 saat pratik yapıyor

WCA Wuhan Danqiu ve WCA Guangzhou turnuvalarında sırasıyla 4,52 ve 4,27 saniyelik ortalama çözümlere imza atan Yunzhi, başarısını sıkı bir disipline borçlu. Müzik ve dansın yanı sıra katıldığı bir kursta zekâ küpüyle tanışan küçük yetenek, her gün 2 ila 3 saat pratik yapıyor ve 1300'den fazla çözüm algoritmasını ezbere biliyor.

Annesi Lin Yangxi, bu etkinliğin sadece formül ezberlemekten ibaret olmadığını, mantıksal akıl yürütme, odaklanma ve uzamsal algıyı geliştirdiğini belirtiyor.

Genel rekorların hâlâ gerisinde

Yunzhi, kadınlar kategorisinde kırılması güç bir rekor kaydetmiş olsa da genel klasman rekorlarının biraz gerisinde yer alıyor.

Guinness Dünya Rekorları verilerine göre tekli çözümlerde en hızlı süre 2,76 saniye ile Teodor Zajder'a, 5'li çözüm ortalamasında ise rekor 3,51 saniye ile Yiheng Wang'a ait.