Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Memur Maaşları Hakkında Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda kurdaki dalgalanmalara ve maaşlardaki güncellemelere değindi. Ekonomik büyümeden bahseden Erdoğan, vatandaşın TL’yi dolara çevirmesine gerek kalmayacağını söyledi.

Bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı az önce sona erdi. 2 saat 45 dakika süren toplantının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan’ın ana başlıklarının çoğu ekonomiyle ilgili oldu.

Maaşlarda yapılan güncellemelerden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin AKP iktidarı boyunca yaşadığı büyüme oranından bahsetti. Döviz kurlarına da değinen Erdoğan, “Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye Türk Lirası'nı dövize geçirmesine gerek kalmayacak.” dedi. Cumhurbaşkanı’nın kabine toplantısı açıklamalarının devamı şu şekilde oldu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu akşamki açıklamasında öne çıkanlar:

Erdoğan açıklamasında ilk olarak büyüme oranlarından ve asgari ücret gündeminden bahsetti. Bu konularla ilgili olarak Erdoğan “TBMM'deki görüşmeleri geçtiğimiz cuma günü tamamlayarak kabul edilen 2022 bütçesinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Görüşmeler toplamda 385 saati aşmıştır. Türkiye'yi yatırım, istihdam yoluyla büyütmemize katkı sağlayacaktır. 2022 bütçesini ülkemizin hedeflerine hizmet edecek şekilde hayata geçireceğiz. Türkiye geçtiğimiz 19 yılda ortalama yüzde 5,1'lik büyüme başarısı gösterdi. İnşallah 2021'i de çift haneli rakamlarla kapatacağız. Asgari ücrette en düşük rakamı 4 bin 250 liraya çıkardık. Vergi indirerek işverenin yükünü 450 lira azalttık.” ifadelerini kullandı

Bundan sonra vatandaşın “dolar yükselecek” endişesiyle TL birikimlerini dövize çevirmesine gerek olmayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı, bu konuda atılan adımları şu sözlerle anlattı: "Devlet iç borçlanma senetlerine talebi artırmak için stopajı sıfıra indiriyoruz. Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz. Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak.

Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek. Kamu bankalarının toplam kredilerinin belli bir bölümünü öncelikli sektörlere kullandırmasını sağlayacak bir yapı kurulacaktır. Bireysel emeklilik sistemimizin cazibesini artırmak için devlet katkısı oranını yüzde 5 daha artırarak yüzde 30'a çıkartıyoruz. Memurların maaşlarından alınan gelir ve damga vergisini de kaldırarak, memurlarımızın da fiilen aldıkları ücretlerin artmasını sağlıyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklamalarından hemen sonra dolar, 18,06 TL’den 17,40 TL’ye indi.

Yastık altında 280 milyar dolar değere sahip altın var:

Ülkemizde 'yastık altında' 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın olduğunu ifade eden Erdoğan, ''Yastık altında 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın bulunmaktadır. Ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla yeni araçlar geliştirilecek.'' ifadelerini kullandı.