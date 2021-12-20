Henüz üç gün önce 17 TL'yi gören ve sürekli yükselişe devam eden dolar, bu akşam saatlerinde 18 TL'yi gördü.

Son haftalarda sürekli yükselişe devam eden dolar kuru, bu akşam saatleri itibarıyla 18 TL'yi gördü. Bu yükseliş sonrası gözler bir kez daha Merkez Bankası'na çevrildi. Zira son dönemde yaşanan yükselişleri kontrol altında tutmak için Merkez Bankası önemli miktarda müdahalelerde bulundu.

Müdahaleler sonrası da ne yazık ki dolar kuru yükselmeye devam etti. TL'nin değer kaybı her geçen dakika devam ederken, bu rekor sonrası bir müdahale daha gelip gelmeyeceği merak konusu.

Dolar yükselişi durdurulamıyor:

Son günlerde doların yükselişinin yanında bir diğer gündem maddesi ise asgari ücrete yapılan zam oldu. Yaklaşık %50 oranında yapılan zam sonrası kimi kesimler bu zamdan memnunken büyük bir kesim ise ifade edilenden çok daha yüksek olduğu söylenen enflasyon karşısında bu zammın yeterli olmadığı görüşünde.

Bir yandan da kur etkisi ile hayatın her alanından ürüne sürekli zam gelmeye devam ederken, kurun ne zaman ve ne şekilde kontrol altına alınıp 'normal' kabul edilebilecek seviyelere geleceği merak konusu.