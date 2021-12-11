Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sosyal Medya Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'ne gönderdiği mesajda sosyal medya düzenlemeleri ve “algı operasyonları” hakkında konuştu. Sosyal medyaya getirilecek yeni düzenlemelerin sinyalini veren Erdoğan, "gerçeklerin üstünün yalanlarla örtülmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce sosyal medya hakkındaki fikirlerini belirterek sosyal medya mecralarının kontrol altına alınması üzerine açıklamalar yapmıştı. Çeşitli bakanlar da bu konuda açıklama yaparak yeni bir sosyal medya yasasının tasarlanmasına destek olmuşlardı.

Son birkaç yıldır söz konusu olan sosyal medya denetimine yönelik birkaç düzenleme faaliyete sokuldu. Ancak yeni açıklamalara göre bu süreç henüz bitmiş değil.

"Gerçeklerin üstünün yalanlarla örtülmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde (Stratcom Summit '21) video mesaj yoluyla konuşma yaptı. Teknolojik gelişmelerin ardı ardına geldiği bu dönemde dijitalleşmenin insan hayatını derinden etkilediğine dikkat çeken Erdoğan, bu etkilerin olumsuz yönlerine şöyle değindi: "Bu süreçte stratejik iletişim faaliyetlerinin önemi de gün geçtikçe artıyor. Özellikle sosyal medya mecralarının yaygınlaşmasıyla birlikte yalanın, üretilmiş haberlerin, dezenformasyonun hızla yayıldığını görüyoruz. Etkili bir denetim mekanizmasının olmadığı bu mecralardan yayılan bu tarz haberler sebebiyle milyonlarca insanın hayatı kararmaktadır. İlk ortaya çıktığında özgürlüğün sembolü olarak nitelenen sosyal medya, günümüz demokrasisi için ana tehdit kaynaklarından birine dönüşmüştür.

Yükselen dijital faşizm ve yalan haber furyası karşısında bizim gibi dünyanın gelişmiş demokrasileri de teyakkuz halindedir. Gelinen aşamada dezenformasyon sadece bir milli güvenlik meselesi olmanın ötesine geçerek, küresel bir güvenlik sorunu halini almıştır. Kamuoyunu doğrudan bilgilendirmek, dezenformasyon ve propaganda ile hakikat dairesinde mücadele etmek bu bakımdan önem arz ediyor. Vatandaşlarımızın doğru ve tarafsız haber alma hakkına halel getirmeden, insanımızı, özellikle toplumumuzun savunmasız kesimlerini yalana ve dezenformasyona karşı korumaya çalışıyoruz."

Yapılacak düzenlemelerin demokrasi ve uluslararası hukukun tanıdığı yetkiler dahilinde gerçekleştirileceğini belirten Cumhurbaşkanı, sözlerine şu şekilde devam etti: "Kendini layüsel olarak gören küresel şebekelere rağmen, açık ve temiz bir iletişim anlayışıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Hakikatin algı operasyonlarıyla değersizleştirilmesine, gerçeklerin üstünün yalanlarla örtülmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz.

Bu hedef doğrultusunda şimdiye kadar tarihi önemde birçok adım attık. Ulusal Kamu Diplomasisi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı yayımlayarak, ilgili kurumlarımızın yol haritasını oluşturduk. Halen hazırlıkları süren Stratejik İletişim Politika Belgesi'yle inşallah bu çabalarımızı bir üst seviyeye taşıyacağız. İlk kez düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'ni de bu yönde atılmış bir diğer önemli adım olarak görüyorum. Zirvenin bu alanda trendleri belirleyen, yetkin katılımcılarıyla stratejik iletişim çalışmalarına yön veren bir platforma dönüşeceğine inanıyorum.”