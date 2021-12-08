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Adana'da Şafak Operasyonu: 7 Kişi, Sosyal Medya Paylaşımları Nedeniyle Gözaltına Alındı

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile bir şafak operasyonu gerçekleştirildi. Bu operasyonda, sosyal medyadaki paylaşımlarında uyuşturucuya özendirdiği ifade edilen 10 kişiden 7'si yakalandı.

Adana'da dikkat çeken bir şafak operasyonu gerçekleştirildi. Bu operasyondaki hedef, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla insanları uyuşturucuya özendirdiği iddia edilen kişilerdi. Başlatılan soruşturma kapsamında kimliği belirlenen ve gözaltı kararı alınan 10 kişiden 7'si yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerin sosyal medya hesaplarında uyuşturucuya özendiren paylaşımlarda bulunduğu ifade ediliyor.

Madde paketlerinde parmak izlerine rastlandı

Adana'da şafak operasyonu

Adana emniyetinin gerçekleştirdiği operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerle ilgili yapılan çalışmalarda, bu şüphelilerin parmak izlerinin daha önceden yakalanan yasaklı madde paketlerinde bulunduğu tespit edildi. 
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Konuyla ilgili soruşturma ve hakkında gözaltı kararı çıkarılan 3 kişi için yakalama çalışmaları devam ediyor...

Kaynak : https://www.sozcu.com.tr/2021/gunun-icinden/sosyal-medyada-uyusturucuyu-ozendirenlere-operasyon-6814309/
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