Türkiye bir süredir, 2019 yılının sonunda öngösterimi yapılan yerli otomobili konuşuyor. Yerli otomobilin her detayını merak eden vatandaşlar, bu araçlara ne zaman sahip olabileceklerini de merak ediyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobilin 3 yıl içinde vatandaşlarla buluşacağını açıkladı.

Yerli otomobille ilgili çalışmalar devam ediyor. TOGG, hem araçla ilgili çalışmaların sürdüğü hem de aracın marka çalışmalarına ağırlık verildiğinden sık sık bahsediyor.

Yapılan son açıklamalara göre yerli otomobilin markalaşma süreci, 2020'nin ilk yarısında tamamlanmış olacak. Böylelikle ülkemiz, en geç haziran ayında yerli otomobilin global marka ismini öğrenmiş olacak.

Yerli otomobili gündeminde tutan isimlerden bir tanesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan. Katıldığı etkinliklerde basın mensuplarının sorularını yanıtlarken sık sık yerli otomobil konusuna değinen Erdoğan, şimdi yine önemli bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamalar, yerli otomobilin çıkış tarihi ile ilgili.

Erdoğan'ın açıklamalarına göre yerli otomobil, önümüzdeki 3 yıl içerisinde tüketicilerle buluşacak. Aslına bakacak olursak buna benzer açıklamalar geçtiğimiz dönemlerde de yapılmıştı. Öyle ki, yerli otomobilin üretiminin yapılacağı tesisin 2022 yılında hizmete gireceği söyleniyor. Söz konusu fabrikanın hizmet vermeye başlamasıyla birlikte yerli otomobilin seri üretim süreci de başlamış olacak.