TOGG, dün düzenlediği bir etkinlikle yerli otomobili basın mensuplarına tanıttı. Tanıtım kapsamında konuşan TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobille ilgili pek çok yeni detaya değindi. Karakaş'ın açıklamalarının en önemli noktası ise yerli otomobilin fiyatı ile ilgili sarf ettiği sözler oldu.

Türkiye'nin uzunca bir süredir hayali olan yerli otomobil, düzenlenen bir etkinlik kapsamında basın mensuplarıyla buluşturuldu ve Türkiye basınının, yerli otomobil ile daha çok bilgi sahibi olması sağlandı.

Düzenlenen etkinlik kapsamında yerli otomobili geliştiren "Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu"nun (TOGG) CEO'su olan Gürcan Karakaş'tan da önemli açıklamalar geldi. Yerli otomobille ilgili bazı detayları paylaşan Karakaş, yerli otomobilin fiyatı ile ilgili de ilk ipucunu verdi. Dilerseniz şimdi, Karakaş'ın açıklamalarının detaylarına yakından bakalım.

TOGG CEO'su Karakaş, Türkiye'nin bir otomobil için tam zamanında yola çıktığını belirtiyor. Çünkü Karakaş'a göre otomobil sektöründeki tüm şirketler şu an için aynı noktadalar ve bundan sonra yüksek teknolojiler geliştiren şirketler ön plana çıkacak. İlerleyen dönemlerde 150 yıldır otomobil üretimi yapan değil, daha çevik ve daha atik projelerin kazanacağını ifade eden Karakaş, doğuştan elektrikli araç üreten şirketlerin en fazla 8 - 10 yıldır bu projeler üzerinde çalıştığını vurguladı.

Küresel çapta bir otomobil üretmenin en zor yanının fikri ve sinai haklarına sahip olmak olduğunu vurgulayan Karakaş, tüm hakları Türkiye'de olan bir proje üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Yeni ve benzersiz bir araç üretimi yapmaya çalıştıklarını ifade eden TOGG CEO'su, doğuştan elektrikli otomobil üretiminin, üreticisinin elini güçlendirdiğini ve kendilerinin de bu güce sahip olduğunu söyledi.

'Yıkıcı' teknolojiler peşindeyiz

Gürcan Karakaş, kendilerini mobilite odaklı bir teknoloji şirketi olarak gördüklerini ve bu yüzden de "yıkıcı teknolojiler" peşinde koştuklarını ifade ediyor. Avrupa'daki ülkelerinin elektrik motorlu otomobilleri olmadığını vurgulayan Karakaş, böylelikle küresel pazarda rekabet edebilecek seviyede olacaklarını söyledi. Karakaş'a göre yerli otomobil, otomobil sektörüne çığır açan yeniliklerle girecek.

Yerli otomobile kimse toz konduramayacak

TOGG CEO'suna göre kimse, Türkiye'den çok kaliteli bir otomobil beklemiyor. Bunun nedeni ise 2022 yılındaki EuroNCAP koşulları. Kendilerinin de bu durumu ön gördüklerini ve gerekli çalışmaları yaptıkları belirten Karakaş, savunma sanayinden bazı isimlerle birlikte çalıştıklarını söyledi. Gerekli simülasyon testlerinin yapıldığını açıklayan Karakaş, kimsenin yerli otomobile toz konduramayacağının altını çizdi.

Hafif ticari araç gelebilir

Yerli otomobil; C-Suv, C-Sedan, C-Hatchback, C-MPV ve B-Suv türlerinde olacak. Türkiye, şu ana kadar sadece C-Suv ve C-Sedan tipindeki yerli araçları gördü ve ilerleyen dönemlerde farklı segmentteki araçlar da gün yüzüne çıkacak. Ancak Karakaş'a göre büyük bir sürpriz daha gelebilir. Çünkü TOGG CEO'su, hafif ticari araç üretimini düşündüklerini ve hatta C-MPV'yi hafif ticari araca çevirebileceklerini açıkladı.

Motor ve bataryalar için görüşmeler sürüyor

Yerli otomobilin batarya ve motor gibi aksamlarının üretimi hakkında da açıklamalarda bulunan Karakaş, motor için Bosch ile görüşmeleri sürdürdüklerini ifade etti. Karakaş'ın açıklamalarına göre doğuştan elektrikli motor yapabilen şirket sayısı çok az ve bu şirketler arasında da Alman Bosch ön plana çıkıyor. Ayrıca yerli otomobil için 6 farklı Çinli marka ile gizlilik anlaşması imzalandı ve batarya üretimi için anlaşma kapsamında çalışmalar da sürdürülüyor.

Markalaşma süreci tam gaz devam ediyor

TOGG CEO'su Karakaş, markalaşma sürecini 2020 yılının ortalarında tamamlamak istediklerini söylüyor. Hatta bu konuda çalışmalara da başladıklarını ifade eden Karakaş; aralarında Fransa, Almanya, Norveç ve Rusya'nın da bulunduğu 5 ülkede markaları test ettirmeye başladıklarını ifade ediyor. 150 marka ismiyle başlayan TOGG, şu sıralar 10 isim üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Yerli otomobil, fiyat konusunda rakipleriyle rekabet edebilecek

Türkiye'nin yerli otomobil konusunda en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de fiyatı. Ön gösterim ve ardından yapılan açıklamalarda yetkililer, bu konuya hiç girmemişlerdi. Ancak Karakaş'ın son açıklamalarıyla birlikte, artık yerli otomobilin fiyatı hakkında tutarlı bir tahminde bulunabileceğimizi söyleyebiliriz. Çünkü Karakaş'ın açıklamaları, yerli otomobilin fiyatının hangi aralıkta olduğunu açıkça gösteriyor.

Karakaş, yerli otomobil ile ilgili fiyat vermenin doğru olmadığını, çünkü hem üretim sürecine kadar önemli bir sürenin olduğunu hem de fiyat açıklamasının rakiplere bilgi aktaracağını söylüyor. Piyasadaki C-Suv segmentindeki araçların rehber olabileceğini ifade eden Karakaş, içten yanmalı motorlu araçlarla rekabet edebileceğini söylüyor.

Genel olarak baktığımızda, C-Suv segmentinde satışta olan araçların fiyat aralığı 250 bin ila 300 bin TL aralığında değişiyor. Karakaş'ın açıklamalarını göz önünde bulundurduğumuzda, yerli otomobil bugün piyasaya sürülse fiyatının bu civarlarda olacağı aşikar. Ancak elbette gerçek fiyat, 2022 yılındaki sektör koşullarına göre belirlenecek.