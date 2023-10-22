Cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşmanın gururunu ve coşkusunu yaşarken binbir emeğin ve fedakârlığın izlerini göz ardı etmek mümkün değil. Bir asır önce, 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesi, sadece bir devletin doğuşu değil, aynı zamanda bir milletin özgürlük ve bağımsızlık tutkusunun da zaferi oldu.

Bugün, cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde, geçmişimize bir minnet borcuyla bakarken geleceğe umutla adım atıyoruz. Bir asır önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile başlatılan bu kutlu yolculuk, bugün bizlere daha aydınlık bir yol açtı.

Birlik ve beraberliğimizin perçinleneceği, özgürlüklerimizin daha da genişleyeceği, mutlu ve huzurlu bir Türkiye'nin hayalini kurarak bu büyük günü coşku ve gurur içinde kutluyoruz. Bu söylediklerimizin yaşattığı tüm duyguları birkaç dakikaya sığdıran, 100. yılımız için hazırlanan birbirinden duygulu reklam filmlerini de sizler için derledik.

Bir asırdır ülkemizin cumhuriyet ile büyüdüğünü gösteren VakıfBank:

Kalbimiz attıkça yolundan ayrılmayacağımızı bir kez daha hatırlatan Akbank:

Cumhuriyetimizin 100. yılını göklerde taşıyan Pegasus:

Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hazırladığı 'Gururla Koleksiyonu'nda, cumhuriyetin kuruluş felsefesinin, kuruluş değerlerinin izlerini yansıtan Paşabahçe:

Cumhuriyet ile başarılarını sürdürdüğü serüvenini anlatan Arçelik:

"Bugün rahat uyuyabiliyorsak, onların sayesinde." anlayışını iliklerimize kadar hissettiren Bambi Yatak:

adL; sanatın, üretimin ve kadının önemini her zaman vurgulayan Mustafa Kemal'in temellerini attığı cumhuriyetin 100. yılını emek temasıyla kutluyor:

Yapay zekâyı, kullanılabilecek en anlamlı şekilde, bu anlamlı günde kutlayan Teknosa:

Karaca'nın vurguladığı birlik ve beraberliğin yanında yönelttiği anlamlı sorunun cevabı hepimiz için hiç değişmeyecek:

Binbir emekle kurulan cumhuriyetin değerlerini korumak ve yaşatmak için üretmeyi sürdüren Boyner:

Çalışarak kazanabildiğimiz cumhuriyetimizi, ancak aynı seferberlik ve sayısız projeyle yaşatabileceğimizi hatırlatan Sabancı Holding:

Birbirinden duygulu bu reklam filmlerinden siz en çok hangisini beğendiniz?