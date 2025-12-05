Tümü Webekno
CUPRA Aralık 2025 Kampanyaları: Formentor'da Dev İndirim! (Elinizi Çabuk Tutun)

CUPRA, Aralık 2025 dönemi kampanyalarını açıkladı. Firma bu ay çok sevilen crossover modeli Formentor ile Terramar'da çok iyi fırsatlar sunuyor. Ancak elinizi çabuk tutsanız iyi olur kampanyada süre sınırı bulunuyor! İşte detaylar...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Alman otomobil devi Volkswagen bünyesinde çalışmalarını sürdüren CUPRA, Aralık 2025'e bomba gibi bir giriş yaptı. Geçtiğimiz aylarda çok sevilen crossover modeli Formentor'un "Impulse" isimli uygun fiyatlı donanım paketini Türkiye'ye getiren şirket, şimdi de büyük bir kampanya ile karşımızda.

CUPRA, sadece Formentor kampanyası ile dikkat çekmiyor. Şirketin daha üst segment SUV modeli Terramar'da da öne çıkan bir indirim kampanyası var. Ayrıca CUPRA'nın Türkiye'deki tek elektrikli otomobili Born, indirim kampanyası ile 2 milyon TL'den daha ucuza satın alınabiliyor. Gelin hep birlikte CUPRA'nın aralık ayı kampanyalarına yakından bakalım.

CUPRA kampanyaları - Aralık 2025

Başlıksız-1

Model Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
Formentor (Impulse) 2.571.000 TL 2.244.000 TL
Formentor (VZ-Line) 3.326.000 TL 2.930.000 TL
Terramar (Impulse) 2.901.000 TL 2.741.000 TL
Terramar (Supreme) 3.556.000 TL 3.211.000 TL
Born 2.186.568 TL 1.970.000 TL

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere CUPRA'nın aralık ayı kampanyaları, baz modellerden ibaret değil. Şirket, Formentor'un VZ-line paketine ek olarak Terramar'ın Supreme paketine de indirim uyguluyor. Piyasa koşullarını dikkate aldığımızda Formentor'un (Impulse) bu ay en çok satanlar listesine gireceğini rahatlıkla söyleyebiliriz çünkü bu fiyata rakibi yok sayılır.

CUPRA Formentor nasıl bir otomobil?

Her Sokakta Görmeye Başladık: 2025 Cupra Formentor Alınır mı? İşte Donanımı, Fiyatı ve Özellikleri Her Sokakta Görmeye Başladık: 2025 Cupra Formentor Alınır mı? İşte Donanımı, Fiyatı ve Özellikleri

Burada özellikle altını çizmemiz gereken iki husus var. Bunlardan ilki, Formentor ile Terramar'daki kampanyanın 15 Aralık tarihine kadar devam edecek olması. Yani indirimli fiyatlardan yararlanmak isterseniz elinizi çabuk tutmanız gerekecek. Öte yandan; CUPRA'da herhangi bir finansman kampanyası bulunmadığını da söyleyelim.

CUPRA güncel fiyat listesi için:

Cupra Herkese Formentor Satmaya Ant İçti: Türkiye'ye Özel 327 Bin TL İndirim Yaptı! Cupra Herkese Formentor Satmaya Ant İçti: Türkiye'ye Özel 327 Bin TL İndirim Yaptı!
Araba Cupra

