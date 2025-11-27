Tümü Webekno
Cyberpunk 2077'nin kaç adet sattığı açıklandı

Kötü çıkışına rağmen toparlanan Cyberpunk 2077, 35 milyon satış barajını aştı. The Witcher 3’ten daha hızlı satıldı, yeniden zirveye çıktı.

Cyberpunk 2077'nin kaç adet sattığı açıklandı
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

CD Projekt RED’in 2020’de sorunlu çıkış yapan oyunu Cyberpunk 2077, bugün geldiği noktada büyük bir başarıya imza attı. Oyun, 35 milyon kopya satarak beklentilerin ötesine geçti.

Phantom Liberty genişleme paketi, yapılan teknik düzeltmeler ve yeni platformlara çıkışlar sayesinde satışlar hız kazandı. Özellikle Switch 2 ve Mac sürümleri, yeni oyuncuları oyuna çekti.

En dikkat çeken detay: Cyberpunk 2077, CD Projekt RED’in efsanesi The Witcher 3’ten daha hızlı bir şekilde bu satış seviyesine ulaştı. Bu da oyunun ikinci baharını yaşadığını gösteriyor.

Başta eleştirilen oyun, zamanla topluluk desteği ve güncellemelerle örnek bir dönüşüm hikâyesine dönüştü. Şimdi gözler, olası yeni içeriklerde ya da devam oyununda.

Cyberpunk 2077

