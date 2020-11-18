Cyberpunk 2077'dan 10 Dakikalık Oynanış Videosu Paylaşıldı

Cyberpunk 2077’nin çıkışına az bir süre kala Xbox One ve Xbox Series X’ten görüntülerin yer aldığı 10 dakikalık bir oynanış videosu yayınlandı. Yayınlanan görüntüler, oyunun gece nasıl göründüğünü bizlere gösteriyor.

2020’nin en çok beklenen ve pandemi ve çeşitli sebepler nedeniyle defalarca kez ertelenen CD PROJEKT RED imzalı oyun Cyberpunk 2077’nin artık çıkışına çok az bir zaman kaldı. Oyunla ilgili çok sayıda bilgiye erişme imkanı bulduğumuz bu günlerde Xbox One ve Xbox Series X konsollarındaki oynanışa ait bir video paylaşıldı.

Cyberpunk 2077 YouTube kanalından paylaşılan videoda, oyundaki ana karakterimiz V’yi yakından görüyoruz. Oyunun gece nasıl göründüğünü çok daha net bir şekilde görmemizi sağlayan bu oynanış videosu birkaç farklı sahneyi de görmemizi sağladı. Özellikle videonun ortalarında yer alan kulüp sahnesinde Mass Effect’in distopik bir versiyonunu görüyoruz.

Cyberpunk 2077 - Night City Wire Spedial: Xbox One X ve Xbox Series X oynanış videosu:

Hayat dolu bir şehir

Cyberpunk 2077’nin en çok beklenti yaratan özelliği hem gündüz hem de gece çok renkli bir açık dünyaya sahip olması olarak gösteriliyor. Videonun devamında V’nin bazı sert adamlarla yüzleştiği ve son derece keskin diyalog seçeneklerine sahip olduğunu gördüğümüz Cyberpunk 2077, kaliteli bir aksiyon RPG oyunu arayan kişileri memnun edecek gibi görünüyor.

Cyberpunk 2077 ne zaman çıkacak

CD PROJEKT RED, yaptığı son açıklamayla Cyberpunk 2077’yi bir kez daha ve son kez ertelemişti. Yapılan son ertelemeye göre 10 Aralık’ta çıkış yapacak oyun, muhtemelen yeni bir erteleme almayacak. Bu erteleme kararı nedeniyle piyasa değerinde çok ciddi bir düşüş yaşayan şirket, bir ertelemeyle daha zarara girmek istemeyecektir. Peki sizler Cyberpunk 2077’den neler bekliyorsunuz? Sizce bu sefer açıklanan tarihte çıkış yapabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.