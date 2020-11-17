Polonyalı bir analiz şirketi tarafından aktarılan bilgilere göre Cyberpunk 2077, geliştirme, reklam ve pazarlama maliyetleriyle tüm zamanların en pahalı oyunu olacak. Buna rağmen oyun, muadilleriyle benzer bir fiyat etiketine sahip olacak.

Polonyalı oyun stüdyosu CD Projekt Red’in sonu gelmek bilmeyen rüyalar gibi bir türlü çıkış yapamayan oyunu Cyberpunk 2077 hakkında şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. Polonyalı analiz şirketi Dimboss tarafından aktarılan bilgilere göre Cyberpunk 2077, “tüm zamanların en pahalı oyunu” olacak.

Yanlış anlaşılmasın; Cyberpunk 2077, oyuncular için değil geliştiriciler için en pahalı oyun olacak. Zira Dimboss’un hesaplarına göre Cyberpunk 2077’nin CD Projekt Red’e maliyeti 314 milyon dolar (2,4 milyar TL) olacak. Dolayısı ile oyun, oyunseverler için bir fiyat artışı ortaya koymasa da stüdyo için epey ‘pahalı’ bir oyun olacak.

Cyberpunk 2077'nin maliyeti, The Witcher 3 Wild Hunt'tan dört kat daha yüksek

Dimboss tarafından açıklanan verilerin resmi olarak onaylanmadığını belirtelim. Bu nedenle maliyetin daha düşük ya da yüksek olma ihtimali de bulunuyor. Yine de oyunun ilk kez 2013 yılında duyurulduğunu ve aradan geçen 7 yılda devam eden geliştirme süreci nedeniyle stüdyoya yalnızca masraf çıkardığını düşünürsek en pahalı oyunlardan biri olduğunu tahmin etmenin zor olmadığını söyleyebiliriz.

Cyberpunk 2077’nin ne denli ‘pahalı’ bir oyun olduğunu, CD Projekt Red’in en popüler oyunlarından biri olan The Witcher 3 Wild Hunt’tan yaklaşık dört kat daha yüksek bir maliyete sahip olduğunu ya da video oyun tarihinin en başarılı oyunlarından biri kabul edilen GTA V’in yalnızca 265 milyon dolar bütçeyle geliştirilip piyasaya sürüldüğünü söyleyerek daha iyi açıklayabiliriz.

Cyberpunk 2077, ilk yılın sonunda geliştiricisine 200 milyon doların üzerinde gelir sağlayacak

Maliyeti ne kadar yüksek olursa olsun Dimboss, Cyberpunk 2077’nin geliştiricisini üzecek bir oyun olmasını beklemiyor. Zira analistlere göre Cyberpunk 2077, 2020 sonuna kadar 21 milyon kopya, çıkışından sonraki bir yıl içinde ise toplamda 34 milyon kopya satmış olacak. Bu tahminler doğru çıkarsa CD Projekt Red, Cyberpunk 2077’nin ilk yılında oyun içi satın alımlar hariç 2 milyar doların üzerinde gelir elde edecek.

Bu arada reklam harcamalarının, CD Projekt Red’in Cyberpunk 2077’nin bütçesini inanılmaz seviyede yükseltmesindeki en büyük etkenlerden biri olduğunu belirtelim. Zira Cyberpunk 2077 reklamları şu sıralar New York City'deki Times Meydanı dahil reklam vermenin bir servete mal olduğu pek çok alanda yer alıyor.