Grafiklerine Hayran Kalacağınız Cyberpunk Temalı İptal Edilen Xbox Oyunu Sızdırıldı [Video]

Geliştiriciliğini ZeniMax Online Studios'un üstlendiği fakat sebebi belirsiz bir şekilde iptal edilen Cyberpunk temalı Xbox oyunundan görüntüler gün yüzüne çıktı.

Xbox dünyasında uzun süredir gizemini koruyan iptal projelerden biri yeniden gündeme geldi. ZeniMax Online Studios’un (The Elder Scrolls Online’un geliştiricisi) üzerinde çalıştığı Project Blackbird adlı cyberpunk temalı MMO RPG’ye ait olduğu iddia edilen görüntüler internete sızdı.

Ortaya çıkan video oynanıştan çok, projenin görsel kimliğini yansıtan konsept sahnelerden oluşuyor ancak bu kısa kesitler bile oyunun karanlık, fütüristik ve yüksek binalarla dolu cyberpunk atmosferini net bir şekilde ortaya koyuyor. Katmanlı şehir yapısı ve dikey mimari, daha önce ortaya atılan “dikey hareket ve üçüncü şahıs nişancı mekanikleri” iddialarını da güçlendiriyor.

İptal edilen Cyberpunk temalı Xbox oyunu:

Project Blackbird’ün yaklaşık yedi yıl boyunca geliştirilmesine rağmen Microsoft tarafından iptal edildiği biliniyor. Hatta söylentilere göre proje, Xbox patronu Phil Spencer gibi üst düzey yöneticileri etkilemeyi başarmıştı. Buna rağmen oyunun neden rafa kaldırıldığı hâlâ netlik kazanmış değil.

Sızan bu görüntüler, iptal edilen projenin ne kadar iddialı olabileceğini yeniden hatırlatırken Project Blackbird’in perde arkasına dair önümüzdeki dönemde yeni detayların ortaya çıkması bekleniyor. Belki de bir şekilde hayata geçirilebilseydi bugün atmosferi ve temasıyla Cyberpunk kadar konuşulmayı başarabilirdi... Kim bilir?