GTA 6'nın Geliştirildiği Rockstar Binasında Esrarengiz Bir Patlama Yaşandı!

GTA 6'nın geliştirildiği Rockstar North'un genel merkezinde meydana gelen patlama gündeme bomba gibi düştü. Beraberinde başlayan yangın söndürülürken, olaya dair soruşturma sürüyor.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

İskoçya’nın başkenti Edinburgh’da, GTA 6'nın geliştirildiği Rockstar North’un genel merkezinde meydana gelen patlama sabah saatlerinde büyük paniğe yol açtı. Holyrood Road üzerindeki bina, olayın ardından güvenlik çemberine alındı ve tamamen mühürlendi.

Edinilen bilgilere göre, binanın içinde yaşanan patlamanın ardından acil servis ekiplerine haber verildi. Olay yerine hızla itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis açıklamasında, patlamanın ardından yangın çıktığının tespit edildiği belirtildi.

Can kaybı ve yaralanma bulunmuyor

İtfaiye ekipleri, yapısal hasar oluşan binayı güvenli hâle getirmek için yaklaşık dört saat boyunca çalışma yürüttü. Operasyon yaklaşık dört saat civarında tamamlanırken, hasarın boyutuna ilişkin henüz net bir açıklama yapılmış değil.

Yetkililer, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığını belirtti. İskoçya İtfaiye ve Kurtarma Servisi, üç itfaiye aracı ve özel ekipmanlarla müdahale edildiğini doğrularken olayın nedeni henüz bilinmiyor.

