Dacia Duster ile Land Rover Defender 110X, bir off-road yarışında kapıştırıldı. Oldukça eğlenceli anlara sahne olan etaplar, genel anlamda Defender 110X'in zaferiyle sonuçlandı. Dacia Duster'ın hafifliği, ne yazık ki bu SUV'u öne geçiremedi.

SUV dünyasının iki önemli ismi; Land Rover Defender 100X ile Dacia Duster, bir off-road yarışında karşı karşıya geldi. "Carwow" isimli bir YouTube kanalının organize ettiği yarış, oldukça dikkat çekici bir sonucu ortaya koydu. Gelin yarışan iki SUV'un teknik özelliklerine ve bu yarışın kazananına hep birlikte bakalım.

Ülkemizde çok tercih edilen SUV'ların başında gelen Dacia Duster, 115 beygir güç ve 260 Nm tork üreten 1.5 litrelik turboşarjlı motora sahipti. Land Rover Defender 110X'te ise 303 beygir gücü ve 650 Nm tork üretebilen 3.0 litrelik dev bir motor vardı. Her iki SUV'u motor güçleri açısından yan yana koymak bile mümkün değildi. Ancak bu iki SUV'u birbirinden ayıran çok önemli bir durum vardı. Öyle ki Dacia Duster 1.405 kilogram ağırlık değerine sahipken Land Rover Defender 110X ise 2.340 kilogramdı. Yani Land Rover Defender 110X'te devasa güçlü bir motor olsa da ağırlık farkı, aslında iki SUV'u aynı noktaya getirmişti.

Ağırlığa rağmen güç, daha mı önemli?

Her iki SUV, yarışın ilk aşamasında bir drag yarışı gerçekleştirdi. Bu yarışın kazananı, burun farkıyla Land Rover Defender 110X olmuştu. Dacia Duster'ın kalkışta spin atması, popüler SUV'u geride bıraktı. Yarışın ikinci aşamasında ise iki SUV, aynı koşullardaki kısa bir parkuru daha önce tamamlama savaşına girdi. İlginçtir ki bu kez kazanan, Dacia Duster olmuştu. Carwow ekibi, üçüncü etapta ise araçların bayır aşağı giderken yeteneklerini test etti. Tahmin edebileceğiniz üzere Duster, Land Rover Defender 110X kadar başarılı olamamıştı. Her iki SUV'un sürüş yardımcılarını, süspansiyon kalitelerini ve yol tutuşlarını da test eden YouTuber'lar, ne yaparlarsa yapsınlar Dacia Duster'ın kazanmasını sağlayamadılar. Bu uygun fiyatlı SUV'a ekstra 3 puan bile veren ekip, tüm aşamaların sonunda Duster'ın 1 puan gerisinde kaldığını gördüler...

Sonucu özetlemek gerekirse; Land Rover Defender 110X, Dacia Duster karşısında parasının hakkını veren bir SUV olarak kayıtlara geçmiş oldu...

İşte Dacia Duster ile Land Rover Defender 110X'in karşı karşıya geldiği o anlar: