Garip Elektrikli Araba Aptera, Tesla’nın Şarjına Talip Oldu

Görünüşü alışılmışın bir hayli dışında olan elektrikli araba prototipi ‘Aptera’, Tesla’nın spesifik bir şarj istasyonunu kullanıyor. Prototipi geliştiren şirketin CEO’su, yaptığı açıklamada seri üretime geçebilmek için bu şarj aletlerini Tesla’dan talep etti.

Manşet fotoğrafımızda gördüğünüz “şey” bir araba, hem de elektrikli, hem de güneş enerjisiyle çalışıyor. Aptera isimli şirketin ürettiği aynı isimli bu elektrikli araba prototipi, mühendislerin yaptığı bir ‘latife’ sayesinde Tesla’nın şarj aletini kullanıyor.

Spesifik olarak Aptera, Tesla’nın J1772 model numaralı şarj istasyonunu kullanıyor. Konuyla alakalı yapılan bir soru cevap etkinliğinde Aptera’nın CEO’su, Tesla’nın bu şarj istasyonuna talip olduklarını belirtti.

‘Seri üretime geçmek istiyorsak bu şarj istasyonu gerek’

Aptera CEO’su Chris Anthony, Tesla J1772 şarj istasyonlarının bir hayranı olduğunu belirterek prototipte de bu şarj istasyonunu kullandıklarını belirtti. Tabii ki seri üretime geçebilmek için bu şarj istasyonlarının kullanımının izninin Tesla’dan alınması gerekiyor.

CEO’nun Tesla’nın o spesifik şarj istasyonunda ısrar etmesinin sebebi ise kullanımının kolay oluşu, farklı şarj etme hızlarıyla uyumlu oluşu ve ‘güzel’ görünüşü. Şu an için henüz Tesla’ya yapılan çağrıya karşı bir dönüş alınmadı.

Eğer Aptera’nın bu “şeyini” merak ediyorsanız, buradaki bağlantıdan aracın detaylarını inceleyebilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.