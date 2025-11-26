Death Stranding 2 PC’ye geliyor

Death Stranding 2: On the Beach’in PC sürümü ESRB’de listelendi. Sony’nin popüler PS5 oyunu, yakında PC platformuna da gelebilir.

Sony, Death Stranding 2: On the Beach’in PC’ye geleceğini henüz resmen duyurmasa da, ESRB kayıtlarında oyunun PC versiyonunun görülmesi heyecan yarattı. Bu gelişme, PC oyuncularının uzun zamandır beklediği portun yolda olduğunu gösteriyor.

İlk Death Stranding oyunu da benzer şekilde önce PlayStation’da çıkmış, ardından aylar sonra PC’ye gelmişti. Bu geçmiş, ikinci oyunun da benzer bir stratejiyle yayınlanacağını düşündürüyor.

Sony’nin bu hamlesi, hem oyun gelirlerini artırma hem de daha geniş kitlelere ulaşma hedefinin bir parçası olabilir. Ayrıca, Kojima’nın yapımına PC’deki teknik üstünlüklerle yeniden hayat vermek mümkün olacak.

Death Stranding 2’nin PC sürümünün 2026 başlarında çıkması muhtemel görünüyor. Resmi açıklama ise merakla bekleniyor.