Death Stranding Animasyon Dizisi Duyuruldu

Kojima Productions, 2027’de Disney+’ta yayınlanacak “Death Stranding: Isolations” adlı animasyon dizisini duyurdu. El çizimi olacak dizi, oyun evrenini genişletecek.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Hideo Kojima’nın imzasını taşıyan Death Stranding evreni, bu kez bir animasyon dizisiyle ekranlara taşınıyor. “Death Stranding: Isolations” adlı dizi, 2027’de Disney+ üzerinden yayınlanacak ve oyunun izole dünyasına yeni karakterlerle odaklanacak.

Yapım, Japon animasyon stüdyosu E&H production tarafından tamamen el çizimi olarak hazırlanıyor. Görsel tarzıyla da dikkat çekmesi beklenen seri, Kojima Productions’ın yaratıcı kontrolünde geliştiriliyor. Hideo Kojima ise yürütücü yapımcı koltuğunda yer alıyor.

Dizide, oyundaki gibi bağlantı ve yalnızlık temaları işlenecek. Ancak tamamen yeni karakterlerle yeni bir hikâye sunulacak. Böylece hem hayranlara taze bir deneyim hem de evrene yeni bir giriş noktası sunulması hedefleniyor.

Bu duyuru, Death Stranding’in yalnızca bir oyun değil, genişletilebilir bir evren olarak görüldüğünü bir kez daha gösteriyor. Dizi, gelecekteki oyunlar ve olası film projeleri için de önemli bir adım olabilir.

