Death Stranding Director's Cut PC Sürümü Fragmanı [Video]

Geçtiğimiz yılların en çok konuşulan oyunlarından bir tanesi Death Stranding'di. Kojima Productions tarafından üstlenilen proje, özellikle de grafikleriyle kendine hayran bırakıyordu. Ancak oyunun genel anlamda yürümeye odaklanması, Death Stranding'in pek çok oyunsever için "yürüyüş-kargo simülasyonu" olarak nitelendirilmesine neden olmuştu.
Kojima Productions, yaklaşık 1 yıl önce yaptığı bir açıklama ile Death Stranding'in yeni bir sürümünü duyurmuştu. "Death Stranding Director's Cut" olarak isimlendirilen bu yapım, oyuna bazı eklemeler yapılmasını ve biraz daha genişletilmesini kapsıyordu. 30 Mart'ta çıkacak bu yeni yapım için şimdi bir fragman yayınlandı. Fragman, yeni sürümde bizlere sunulacak detayları ortaya koyuyor.
Death Stranding sahipleri uygun fiyatlı yükseltme yapabilecek
Önümüzdeki günlerde resmi olarak çıkış yapacak Death Stranding Director's Cut; Steam ve Epic Games üzerinden PC için satın alınabilecek. Oyun ayrıca PlayStation sahipleri tarafından da satın alınabilecek. Kojima Productions, Death Stranding'in gelişmiş versiyonuna da sahip olmak isteyen oyuncular için de bir yükseltme paketi sundu. Bu yükseltme paketi kapsamında 10 dolar vermeyi kabul eden Death Stranding sahipleri, oyunlarını Death Stranding Director's Cut'a yükseltebilecekler. Bu süreçte veri kaybı da olmayacak. Oyunu ilk kez alacak olanların ise 40 dolar ödeme yapması gerekecek (Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı).
Death Stranding Director's Cut sistem gereksinimleri:
Minimum sistem gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-3470 ya da AMD Ryzen 3 1200
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 4 GB ya da AMD Radeon RX 560 4 GB
- Depolama: 80 GB kullanılabilir alan
Tavsiye edilen sistem gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7-3770 ya da AMD Ryzen 5 1600
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB ya da AMD Radeon RX 590
- Depolama: 80 GB kullanılabilir alan
Death Stranding Director's Cut için hazırlanan fragman: