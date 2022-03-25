Death Stranding Director's Cut PC Sürümü Fragmanı [Video]

Death Stranding'in gelişmiş sürümü Death Stranding Director's Cut için yeni bir fragman yayınlandı. Oyunun çıkışına birkaç gün kala yayınlanan fragman, 'kargo simülasyonu' eleştirileri alan oyunun yeni sürümünde PC oyuncuları için neler sunulacağını gözler önüne seriyor.

Geçtiğimiz yılların en çok konuşulan oyunlarından bir tanesi Death Stranding'di. Kojima Productions tarafından üstlenilen proje, özellikle de grafikleriyle kendine hayran bırakıyordu. Ancak oyunun genel anlamda yürümeye odaklanması, Death Stranding'in pek çok oyunsever için "yürüyüş-kargo simülasyonu" olarak nitelendirilmesine neden olmuştu.

Kojima Productions, yaklaşık 1 yıl önce yaptığı bir açıklama ile Death Stranding'in yeni bir sürümünü duyurmuştu. "Death Stranding Director's Cut" olarak isimlendirilen bu yapım, oyuna bazı eklemeler yapılmasını ve biraz daha genişletilmesini kapsıyordu. 30 Mart'ta çıkacak bu yeni yapım için şimdi bir fragman yayınlandı. Fragman, yeni sürümde bizlere sunulacak detayları ortaya koyuyor.

Death Stranding sahipleri uygun fiyatlı yükseltme yapabilecek

Önümüzdeki günlerde resmi olarak çıkış yapacak Death Stranding Director's Cut; Steam ve Epic Games üzerinden PC için satın alınabilecek. Oyun ayrıca PlayStation sahipleri tarafından da satın alınabilecek. Kojima Productions, Death Stranding'in gelişmiş versiyonuna da sahip olmak isteyen oyuncular için de bir yükseltme paketi sundu. Bu yükseltme paketi kapsamında 10 dolar vermeyi kabul eden Death Stranding sahipleri, oyunlarını Death Stranding Director's Cut'a yükseltebilecekler. Bu süreçte veri kaybı da olmayacak. Oyunu ilk kez alacak olanların ise 40 dolar ödeme yapması gerekecek (Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı).

Death Stranding Director's Cut sistem gereksinimleri:

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i5-3470 ya da AMD Ryzen 3 1200

Intel Core i5-3470 ya da AMD Ryzen 3 1200 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 4 GB ya da AMD Radeon RX 560 4 GB

NVIDIA GeForce GTX 1050 4 GB ya da AMD Radeon RX 560 4 GB Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

Tavsiye edilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i7-3770 ya da AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i7-3770 ya da AMD Ryzen 5 1600 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB ya da AMD Radeon RX 590

NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB ya da AMD Radeon RX 590 Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

Death Stranding Director's Cut için hazırlanan fragman: