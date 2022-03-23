Suicide Squad: Kill the Justice League 2023 Yılına Ertelendi

Batman: Arkham serisi ile tanıdığımız Rocksteady'nin yeni oyunu Suicide Squad: Kill the Justice League'in 2023 yılına ertelendiği açıklandı.

DC evreninde geçen Suicide Squad: Kill the Justice League oyunu, ilk olarak bundan yaklaşık olarak iki yıl önce, 2020 yılının Ağustos ayında gerçekleştirilen DC’nin FanDome etkinliğinde duyurulmuştu. Yapılan ilk açıklamalarda oyunun çıkış tarihi için 2022 yılına işaret edilmişti.

Ancak görünen o ki oyunu dört gözle bekleyen oyun severlerin bekleyişi bir süre daha devam etmek zorunda kalacak. Geliştiriciden gelen son açıklamalara göre Suicide Squad: Kill the Justice League resmi olarak ertelenmiş bulunuyor.

Oyun için yeni tarih 2023 baharı

Bundan bir ay kadar öncesinde Bloomberg, Suicide Squad: Kill the Justice League’in önümüzdeki yıla ertelendiğini iddia etmiş; bu iddialara dair geliştirici firmadan herhangi bir açıklama gelmemişti. İşte beklenen o açıklama bugün geldi.

Duyuru Twitter'dan yapıldı

Suicide Squad: Kill the Justice League’in geliştiricisi olan Rocksteady Games kreatif direktörü Sefton Hill, oyunun çıkış tarihinin resmi olarak ertelendiğini Twitter üzerinden yaptığı bir açıklama ile duyurdu. Oyunun yeni çıkış tarihinin ise 2023 yılının baharı olarak belirlendiği ifade edildi.

Yaptığı paylaşımda "Suicide Squad: Kill The Justice League'i İlkbahar 2023'e ertelemek için zor bir karar aldık" şeklinde kaydeden Hill, "Gecikmenin sinir bozucu olduğunu biliyorum ama o zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya harcanıyor. Kaosu Metropolis'e getirmek için sabırsızlanıyorum. Sabrınız için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

PlayStation 5 ve Xbox Series X/S gibi yeni nesi konsol platformları ile bilgisayara özel olacak olan Suicide Squad: Kill the justice League’de Harley Quinn, Captain Boomerang, King Shark ve Deadshot gibi Suicide Squad üyeleri olarak Justice League'in isyankar üyelerinin peşine düşebileceğiz. Öte yandan Rocksteady’nin son oyunu olan Batman: Arkham Knight ise 2015 yılında çıkmıştı.

Bununla birlikte bu gecikme, DC hayranlarının tamamen her şeyden mahrum kalacağı anlamına gelmiyor. Warner Bros., kısa bir süre önce bir rol yapma oyunu olan Gotham Knights’ın bu yıl 25 Ekim’de çıkacağını duyurdu.