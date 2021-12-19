Destiny 2’nin Yapımcılarından NFT Açıklaması

Bungie adlı oyun şirketi tarafından geliştirilen nişancı oyunu Destiny 2’nin yaratıcı ekibinden Max Nichols, oyuna NFT kazanma özelliğinin gelip gelmeyeceği hakkında açıklama yaptı.

Gerçek dünyadaki değerli varlıkların dijital dünyadaki karşılıkları olarak da nitelendirilen NFT’ler sanattan, oyuna her alanda karşımıza çıkıyor. Pek çok video oyununda NFT’lerle karşılaşmaya başladık. Ancak görünüşe bakılırsa Destiny 2, bu oyunlardan biri olmayacak.

Bungie tarafından geliştirilen ve ücretsiz oynanabilen çevrimiçi birinci şahıs nişancı oyunu Destiny 2’nin Teknoloji Tasarımcısı Max Nixhols, NFT karşıtı olmasına neden olan düşüncelerini Twitter hesabından detaylıca anlattı.

"NFT'ler oyunlar için zararlıdır"

Nixhols, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarla NFT’lerin oyun tasarımın neden işe yaramadığına dair bazı önemli noktalara işaret etti. "NFT'ler oyunlar için zararlıdır. Bunların çevresel olarak yıkıcı olduklarını, serveti kötü aktörlerin eline geçirdiklerini ve çoğunlukla dolandırıcılık ya da daha kötü sonuçlar doğurduğunu zaten biliyoruz. Ama ben bir oyun tasarımcısıyım ve bunların oyuncu deneyimine temelden zarar verdiğine de inanıyorum." sözleriyle başlayan tweet dizisi ile konu hakkında düşüncelerini açıkladı.

Nixholos'a göre “benzersiz” öğeler benzersizdir, çünkü zaten oyun onları benzersiz hale getirmeye yarayan sistemlere sahiptir. Bu sistemler NFT’ler ile gelmiyor genellikle rastgele oluşturucular tarafından sağlanıyor. NFT ile gelen “Kazanmak İçin Oyna” modeli, aslında oyunlarında zaten yer alıyor ve yıllardır aynı sistem devam ettiriliyor. Bu yüzden de Destiny 2’de NFT kazanmak gibi bir şey söz konusu olmayacak.

Ayrıca tasarımcı Max Nixhols’ın değindiği bir diğer konu ise kazanmak için oyna fikrinin oyuncuların keyif almasının önüne geçtiği oldu. Nixhols, “Araştırmalar gösteriyor ki, eğer birisi bir aktiviteden içsel olarak zevk alıyorsa ve siz bunun için dışsal motivasyon (ödül) sunuyorsanız, bu onların içsel zevkini azaltacaktır.” dedi. Başka bir deyişle biri size zevk aldığınız bir şeyi yapmanız için para ödüyorsa, muhtemelen bundan daha az keyif almaya başlayacaksınız.

Açıklamalara bakılırsa Destiny 2'ye hiçbir zaman NFT kazanma özelliği gelmeyecek. Ancak yine de dünyamızın hızla dijitalleştiği bugünlerde net bir şey söylemek mümkün değil, bir gün ansızın Destiny 2’de de NFT’lerle karşılaşabiliriz.