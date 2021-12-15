Vodafona test ekibi tarafından gönderilen dünyanın ilk SMS’inin NFT olarak satılacağı açıklandı. Elde edilen gelir ise Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne bağışlanacak.

Günümüzde mobil verinin yaygınlaşması ve WhatsApp, Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarının hayatımıza girmesi ile SMS’in pabucu dama atılmıştı. Günümüzde her ne kadar SMS sadece markalardan gelen kampanya mesajları ve benzeri işler için kullanılıyor olsa da bundan birkaç yıl öncesine kadar durum çok farklıydı.

90’ların başından 2000’lerin ortalarına kadar SMS, pek çok insanın mesajlaşma için kullandığı en popüler sistem olma özelliğini taşıyordu. Tüm dünyada SMS furyasını başlatan ilk kısa mesajın sahibi olan Vodafone ise atılan bu mesajı NFT haline getirip satacağını açıkladı.

İlk SMS’in hikayesi

İlk SMS'i gönderen kişi Neil Papworth.

1992 yılında İngiliz operatör devi olan Vodafone, o yıllara göre sıradışı bir özellik test ediyordu. Şirket, SMS (Kısa mesaj servisi) adını verdikleri bu sistemi ilk başlarda operatörlerden kullanıcılara bilgi vermek amaçlı kullanacaklardı. Bu özelliğin test edilmesi için görevlendirilen İngiliz mühendis Neil Papworth ise 3 Aralık 1992 tarihinde o dönemin şirket yöneticisi olan Richard jarvis’e tarihin ilk SMS’ini göndermişti. Bilgisayardan telefona gönderilen mesajda “Mutlu yıllar” yazmaktaydı.

Tabii ki o dönemde henüz test aşamasında olan bu özelliği herkes kullanamıyordu. Bu sebeple Papwoeth’ün mesajına herhangi bir yanıt verilememişti. Vodafone ise 29 yıl önce atılan ilk SMS’i NFT haline getirmeye karar verdi.

Elde edilen gelir hayır kurumlarına bağışlanacak

Fransa’daki Aguttes Müzayede Evi tarafından 21 Aralık tarihinde yapılacak bir açık arttırma ile satılması planlanan NFT’den elde edilen gelirin tamamının Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne (UNHCR) bağışlanacağı açıklandı. Ethereum ile yapılacak olan satışta bu NFT’nin rekor bir fiyata satılması bekleniyor.

Vodafone İngiltere CEO’su olan Ahmed Essam “Desteğe ihtiyacı olan insanlara yardım etmek için, geçmişimizdeki büyük bir teknoloji inovasyonunu günümüzün en son teknolojisiyle bir araya getirmekten gurur duyuyoruz. Bu girişim, 'Birlikte Yapabiliriz' ruhumuzu somutlaştırıyor” diyerek projenin amacını açıkladı.

Essam aynı zamanda NFT’ye sahip olacak kişinin orijinal iletişim protokolünün detaylı bir kopyasına da sahip olacağını açıkladı.