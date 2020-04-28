Destroy All Humans! Remake'in Çıkış Tarihi Belli Oldu

2005 yılında piyasaya sürülmesiyle birlikte oyun tutkunları tarafından fazlasıyla beğenilen bir oyun olan Destroy All Humans!'ın yenilenen sürümünün ne zaman piyasaya çıkacağı belli oldu. Oyun, 28 Temmuz’da oyuncuların beğenisine sunulacak.

Pandemic Studios tarafından geliştirilen aksiyon/macera video oyunu Destroy All Humans!’ın remake sürümü duyuruldu. Destroy All Humans!'ta 1959 yılına dönüyorsunuz ve Amerika'ya gidiyorsunuz. Bir uzaylıyı kontrol edeceğiniz oyunda, mümkün olduğu kadar bölgeyi birbirine katmaya çalışacaksınız.

Piyasaya sürüldüğü yıllarda PlayStation 2 ve Xbox için üretilmiş olan Destroy All Humans!'ın remake sürümü; PC, PlayStation 4, Xbox One ve Google Stadia üzerinden oynanabilecek. 28 Temmuz tarihinde piyasaya sürülmesi planlanan oyunun fiyatına değinecek olursak; oyun, bilgisayar için 29,99 dolar, konsollar içinse 39,99 dolar fiyat etiketleriyle satışa sunulacak.

Destroy All Humans! Remake, 28 Temmuz'da hayranlarının karşısına çıkacak:

Oyunda fark edilen ilk büyük değişikliklerden biri, dünyanın orijinalinden çok daha açık olması. Elbette hâlâ yerine getirmeniz için küçük görevler veriliyor ancak bu görevler tamamlandığında gezegenden ayrılmaya karar verene kadar dünya, keşfedilmek için sizi bekliyor. Bu da istediğiniz kadar tahribata yol açabileceğiniz anlamına geliyor.

Daha kucaklayıcı olmayı hedefleyen yeni Destroy All Humans!, oyuna bir dizi yeni karakter ekledi. Oyunla ilgili bir diğer noktaysa yükseltmeler konusunda Pox'u ziyaret etmek için artık ana gemiye dönmeniz gerekmeyecek. Bunun yerine her bir görevin sonunda zor kazandığınız DNA'nızı yükseltmelerde kullanma seçeneğiniz olacak.

Oyunda Crypto için yeni kostümler kazanılabilecek:

Destroy All Humans!’ın geliştiricisi Black Forest Games, oyunun oynanma tarzınıza bağlı olarak 15 ila 25 saat arasında süreceğini belirtti. Tamamlayıcılar için oyuna eklenen 20 yeni isteğe bağlı zorluk var; bu da görevlere ilginç ve yeni yollarla yaklaşmanıza izin veriyor. Söz konusu zorlukları tamamlamaksa Crypto için yeni kostümler de dâhil olmak üzere oyun içi ödüller kazandırıyor.