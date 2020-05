Quantic Dream'in Popüler Oyunları İçin Steam Çıkış Tarihleri

Quantic Dream'in geçen yıl PC oyuncularıyla buluşturduğu Detroit: Become Human, Beyond: Two Souls ve Heavy Rain şu ana kadar sadece Epic Games Store'dan alınabiliyordu. Şimdi ise geliştirici, oyunların Steam'e geleceği tarihi duyurdu.

Quantic Dream'in ilk olarak PlayStation konsollarına özel olarak piyasaya sürdüğü Detroit: Become Human, Beyond: Two Souls ve Heavy Rain, geçtiğimiz yıl Epic Games Store'a özel olarak PC platformuna gelmişti. Epic Games ile yapılan özel anlaşması sona eren geliştiricinin sevilen oyunları artık Steam'e de taşınmaya hazırlanıyor.

Quantic Dream, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Detroit: Become Human, Beyond: Two Souls ve Heavy Rain'in haziran ayında, aynı anda Steam'e geleceğini açıkladı. Quantic Dream oyunu sadece Epic Games'te yayınladığından bu yana PC oyuncularının önemli bir kısmı oyunun Steam'e gelmesi için gün sayıyordu.

Quantic Dream'in hikaye kurgularıyla beğeni toplayan oyunları 18 Haziran'da Steam'de yayınlanacaklar. Heavy Rain dört karakterin perspektifinden bir seri katil hikayesine odaklanırken, Beyond: Two Souls doğaüstü güçleri olan bir kızı konu alıyor. Stüdyonun son oyunu Detroit: Become Human ise androidlerin içindeki insanı keşfetmelerine odaklanıyor ve politik meselelerle ciddi bağlantılar kuruyor.

Quantic Dream oyunları aslen PlayStation konsollarına özel olarak geliştirilmişti. Heavy Rain 2010'da PS3'e, Beyond: Two Souls 2013'te yine PS3'e ve son olarak Detroit: Become Human 2018'de PS4'e özel olarak çıktı. Quantic Dream, geçtiğimiz yıl aldığı kararla artık sadece PlayStation'a özel oyunlar yapmayacağını açıkladı ve ardından oyunlar kademeli olarak Epic Games Store'a geldi.

Oyunların demo sürümleri Steam'de yayınlandı ve artık satın almadan önce deneyimleyebilirsiniz. Detroit: Become Human'ın demo sürümünü buradan, Beyond: Two Souls'un demosunu buradan ve Heavy Rain'in demosunu buradan Steam hesabınıza indirebilirsiniz.