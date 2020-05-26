Dünyanın en büyük çevrimiçi oyun mağazalarından bir tanesi olan Steam, Çin için özel bir mağaza üzerinde çalışıyor. Steam’in bu çevrimiçi mağazada, Çin hükûmetinin istediği kurallara uyması gerekiyor.

Çin, 2018 yılında ülkede çıkacak tüm oyunlara ilişkin olarak oyunların Çin kanunlarıyla uyumlu olması gerektiğini duyurmuştu. Bu da genç oyuncuların oyun sürelerinde sınırlamalar, Çinli oyuncuların diğer oyuncularla değil sadece Çinli oyuncularla oynaması gibi çeşitli sansürleri de beraberinde getiriyordu.

Dünyanın en büyük çevrimiçi oyun mağazasına sahip olan Valve da belli bir süredir bu kurallarla uyumlu yeni bir Steam mağazası üzerinde çalışıyordu ve görünüşe göre bu çalışmalar üzerinde belli bir noktaya gelindi. Şirket, Steam Çin’in alfa sürümünü yayınladı.

Steam Çin’in alfa sürümü yayınlandı:

"Sağlıklı oyun uyarısı. Zararlı oyunları boykot et; korsan oyunları reddet. Kendini koru; aldatmacalardan kaçın. Yönetim, akıl sağlığını destekliyor; fazla oyun oynamak vücuda zararlıdır. Zaman kullanımını iyi planlaman sağlıklı bir yaşam tarzına götürür."

Şu an için herhangi bir Steam Çin sunucusu bulunmuyor ancak güncellenen istemci, bu sunucular aktif hâle geldiğinde sistemin neye benzeyeceğine dair bazı fikirler sunuyor. The Gamer’ın Win.gg’ye dayandırdığı haberine göre normal Steam ile Steam Çin arasında üç büyük fark bulunuyor. Bunlardan ilki de oyun açıldığında oyuncuların karşısına çıkacak olan bu uyarı mesajı.

İkinci büyük fark; Steam isimleri, tanımlamalar ve resimlerde karşımıza çıkıyor. Kişileri belirlemede kullanılabilecek olan tek şey Steam Kimlik numaraları. İddialara göre isim de dâhil olmak üzere Steam profilinde yer alacak olan tüm bilgiler, Çinli yetkiler tarafından kontrol edilecek.

Üçüncü büyük farksa genç oyuncular için oyun sınırlamalarının olması olacak. Burada karartma ya da süre sınırı kullanılacak. Şu an için Steam Çin’e dair bilinenler bunlar; zaman ilerledikçe ve yeni bilgiler ortaya çıktıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.