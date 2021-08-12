Diablo II: Ressurected'in Beta Tarihleri Belli Oldu

Blizzard'ın uzun bir süredir üzerinde yoğunlaştığı Diablo II: Ressurected oyununun betaya açılacağı tarihler belli oldu. 23 Eylül'de piyasaya sürülecek oyunu ön siparişi verenler, yarından itibaren oyunun kapalı beta versiyonunu oynayabilirler.

Blizzard'ın bugüne kadarki en köklü oyunlarından Diablo serisinin yeni oyunu Diablo II: Ressurected'ın kapalı beta tarihleri belli oldu. Paladin, Druid, Assassin ve Necromancer sınıflarının eklendiği yeni oyunun kapalı betası, Nintendo Switch hariç tüm platformlarda 13 Ağustos Cuma günü saat 20.00'da oynanabilir olacak.

Yarından itibaren başlayacak kapalı beta, sadece Diablo II: Resurrected veya Diablo Prime Evil Collection'ı ön sipariş verenler için açılacak. Blizzard'ın aktardığına göre herkese açık betanın başlangıç tarihi, 20 Ağustos'da Türkiye saati ile 20.00'da başlayacak.

Herkese açık betanın ön yüklemesi konsol için 17 Ağustos, PC için 18 Ağustos'ta açılacak

Diablo II: Ressurected, bu yılın en merakla beklenen oyunların arasında yer alıyordu. İlk olarak 1996 yılında çıkan aksiyon temelli RPG oyunun yeni versiyonunda, oyuncular artık Paladin, Druid, Assassin ve Necromancer sınıflarını oynayabilecek. Beta süresi boyunca Barbarian, Amazon, Sorceress, Paladin ve Druid sınıfları oynanabilir olurken Blizzard, Assassin ve Necromancer'i oyunun resmi çıkış tarihine saklamış durumda.

23 Eylül'de PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S ve Nintendo Switch platformlarında piyasaya sürülecek Diablo II: Ressurected'ı betada oynamaya başlayan oyuncular, ilerlemelerini oyunun bir sonraki versiyonu olan açık betaya aktarabilecek. Oyuncular, aynı zamanda deneyimlerini platformlar arası aktarma şansına da sahip olacak.