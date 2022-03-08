Üniversite öğrencilerine yönelik Türkiye’deki ilk ve tek dijital pazarlama yarışması olan Digital UP başlıyor. Yarışma için son başvuru tarihi 8 Mart.

Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen ve Türkiye'de üniversite öğrencilerine yönelik ilk ve tek dijital pazarlama yarışması olan Digital UP, bu sene 9 Mart tarihinde gerçekleşecek.

Digital UP, hem yarışmacılara eşsiz bir dijital pazarlama deneyimi kazandırmayı hem de dijital pazarlama toollarını etkin ve efektif bir şekilde kullandırmayı amaçlıyor. Yarışmanın kazananlarını Hilton, Avon, Eti, Mobiltel gibi markalardan gelecek hediyeler bekliyor.

Staj, tatil, telefon gibi pek çok ödül katılımcıları bekliyor

Digital UP, katılımcılara dijital pazarlama dünyasını keşfetme ve ürettikleri proje ve tasarımlar ile her etapta farklı bir deneyim kazanma şansı sunuyor. Yarışma başlangıcından sonra ön eleme, yarı final ve final turlarıyla devam edecek olan yarışma, 24 Nisan'da gerçekleşecek ödül töreni ile sona erecek. Ödül töreninde öğrencileri staj imkanı, telefon, tatil gibi ödüller bekliyor.

Eğer siz de Digital UP'ta yerinizi almak ve yarışmaya katılmak isterseniz, buraya tıklayarak yarışma hakkında tüm bilgilere ulaşabilir; başvurunuzu yapabilirsiniz. Son başvuru tarihinin 8 Mart olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz. Katılımcılara şimdiden başarılar!