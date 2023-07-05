Dinozorların fosillerine veya temsili görsellerine bakmak bile tüyler ürpertici olabiliyor. Peki ya nesilleri tükenmemiş olsaydı ve hâlâ aramızda yaşıyor olsalardı neler olabileceğini tahmin edebilir misiniz?

Yaklaşık 130 milyon yıl boyunca gezegene hükmeden dinozorlar, günümüze kadar gelseydi evrim geçirmiş olurlar mıydı? Onlarla birlikte yaşamak nasıl olurdu? Onlar hayatta olsaydı biz var olur muyduk?

Tüm bu soruları ve senaryoları düşününce kafamız epey karışabiliyor ve hayal etmesi bile zor olabiliyor fakat olası ihtimaller üzerinden bazı tahminler yapmaya çalışabiliriz.

Dinozorlar, 66 milyon yıl önce, birbirlerinden ayrılan pek çok farklı fiziksel özellikleriyle ve heybetleriyle gezegenimize hükmediyordu.

Dünyamızın o dönemki sahipleri olan dinozorlar, gezegene Chicxulub meteoru çarpmış olmasaydı belki de nesilleri devam edecekti. Şimdi, ölümcül meteorun dünyayı ıskaladığı bir senaryo düşünelim ve dinozorların yaşamı devam etsin.

Beslenmelerinden kaynaklı olarak boyutları küçülebilirdi.

55 milyon yıl önceki sıcaklık, bugünkü sıcaklıktan 8-10 derece daha yüksekti. Bu da otları daha verimsiz hâle getiriyordu. Otçul olan dinozorlar eğer o dönemlerde yaşamaya devam etseydi muhtemelen beslenmelerinden kaynaklı daha küçük boyutlarda olacaklardı çünkü bitkilerden yeterli enerjiyi alamayacaklardı.

Bazı büyük memelileri hiç göremeyebilirdik.

34 milyon yıl önce, Güney Amerika ve Antartika kıtası ayrılarak daha soğuk ve kuru bir hava oluşmasına sebep oldu. Böyle bir durumda uzun bacaklara sahip ve hızlı hareket eden dinozorlar büyük ormanların ve yeşilliklerin olduğu alanlara göç ederdi.

O dönemin memelileriyle kıyaslayınca, dişleri ve daha iyi görme becerileri sayesinde muhtemelen memelilerin soyunu da tüketirlerdi. Belki de filleri ve gergedanları hiç görmezdik…

Gelelim, bizim dinozorlarla birlikte yaşadığımız senaryoya.

Saldırganlıkları ve cüsseleri sebebiyle ciddi hasarlara sebep olabilecek dinozorlar, günümüze gelene kadar nesillerinden çok az hayvan kalmış olurdu. Kediler gibi, onların binlercesiyle parklarda ve caddelerde binlercesiyle beraber yaşamazdık belki ama nesli korunması gereken türlerin bulunduğu alanlarda yaşatırdık.

Hatta bazı türleri zamanla evrimleşerek, göklerde bir kuş gibi uçarak bizimle yaşamaya da adapte olabilirdi. Aynı, dinozorlardan evrilen kuşların yıllar önce bir çift kanatlı uçak boyutunda olup şimdi küçücük boyutlarda balkonlarımızda gezmesi gibi!

Eğer boyutları küçülmemiş bir şekilde aramızda olsalardı cüsseleri sebebiyle pek çok felakete sebep olurlardı.

Yangınlar çıkardı, altyapılar yok olurdu, yaşam alanlarımız harap olurdu… Kısacası Jurassic Park sahneleri gerçeğe dönüşürdü ve dinozorlar pervasızca etrafta dolaşıp sağı solu yıkarlardı.

Biz de titreyerek yuva yapan küçük yaratıklar olarak yaşamımızı sürdürürdük. Fakat tüm dinozorlar zararlı olmadığı için belki de bazılarıyla arkadaş canlısı ilişkiler kurabilirdik.

Ayrıca, yüksek ihtimalle, dünya nüfusu çok daha az olurdu. Yalnızca insanların değil, bitkilerin ve hayvanların sayısı da azalırdı.

Bir diğer ihtimalde ise evrim geçirmeden dinozorlara yem olup bugünlere hiç gelemeyebilirdik.