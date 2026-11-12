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Siber Dolandırıcılara Karşı Savunmanızı Zayıflatan Şeylerden Biri: Uykusuzluk

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Uykusuz kaldığımızda sahte bir e-postayı fark etmek de zorlaşabiliyor. Araştırmacıların incelediği veriler, bir saatlik uyku kaybının bile oltalama bağlantılarına tıklama ihtimalimizi artırdığını gösteriyor.

Siber Dolandırıcılara Karşı Savunmanızı Zayıflatan Şeylerden Biri: Uykusuzluk
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Gece ekran başında biraz daha kalmak uğruna uykumuzdan kısınca ertesi gün yalnızca yorgunlukla uğraşmıyoruz. California Üniversitesi araştırmacılara göre, böyle günlerde dolandırıcıların gönderdiği e-postalar da gözümüze daha inandırıcı gelebiliyor.

Araştırma, çalışanların sahte e-postalara verdiği tepkileri uyku kaybı üzerinden inceliyor. Bulgular, kurumların dijital güvenliğinde kullanılan yazılımlar kadar, ekran başında ne kadar dinlenmiş olduğumuzun da önem taşıdığını gösteriyor.

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Siber Dolandırıcılara Karşı Savunmanızı Zayıflatan Şeylerden Biri: Uykusuzluk
skynews-hacker-cyberattack_6439404

Bir saatlik uyku kaybında bile fark görülüyor

skynews-hacker-cyberattack_6439404

Araştırmacılar, 11 binden fazla çalışanın katıldığı bir siber güvenlik farkındalık kampanyasının verilerini analiz etti. Yaz saati uygulamasına geçilirken saatlerin bir saat ileri alınması, uyku kaybının etkisini incelemek için fırsat sundu.

Saat değişikliğinden önceki pazartesi ile hemen sonrasındaki pazartesi karşılaştırıldığında, sahte e-postalardaki oltalama bağlantılarına tıklama oranının yüzde 15,56’dan yüzde 17,76’ya çıktığı görüldü. Araştırmacıların istatistiksel analizine göre ise bağlantıya tıklama ihtimali yaklaşık yüzde 13 arttı.

Yorgunken şüpheli e-postaları ayırt etmekte zorlanıyoruz

Yorgun olduğumuzda gelen mesajları değerlendirirken dikkatimizi toplamakta zorlanıyoruz. Özellikle hemen harekete geçmemizi isteyen sahte e-postalarda, normalde şüpheleneceğimiz ayrıntıları gözden kaçırabiliyoruz.

Böyle bir dikkatsizliğin bedeli de ağır olabiliyor. Araştırmanın başındaki Eitan Schechtman, tatiller veya büyük spor etkinlikleri nedeniyle uykusuz kaldığımız dönemlerde daha dikkatli olmamız gerektiğini söylüyor.

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