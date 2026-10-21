Bilim insanları Ankara Üniversitesi bünyesinde kurulan Türkiye’nin yerli parçacık hızlandırıcısı TARLA’da ilk deney gerçekleştirdi.

Türkiye, kendi bilimsel altyapısını ve yüksek teknoloji yeteneklerini geliştirmeye yönelik kritik bir eşiği daha geride bıraktı. Ankara Üniversitesi çatısı altında kurulan Türk Hızlandırıcı ve Işınım Laboratuvarı (TARLA), ilk malzeme ışınlama deneyini başarıyla tamamladı.

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Yerli parçacık hızlandırıcı altyapısı kullanılarak gerçekleştirilen bu ilk çalışmada, yüksek enerjilere ulaştırılan elektronlardan elde edilen gama ışınları malzeme testlerinde kullanıldı. Bu adım, uydulardan cep telefonlarına, savunma sanayisinden sağlık sektörüne kadar geniş bir yelpazede yerli test ve araştırma süreçlerinin önünü açıyor.

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İlk deneyde malzemelerin radyasyon tepkisi ölçüldü

Gerçekleştirilen tarihi test kapsamında, cam ve pleksiglas örnekleri hızlandırılan elektronlar marifetiyle oluşturulan gama ışınlarına maruz bırakıldı. Deney sürecinin ardından yapılan incelemelerde radyasyon etkisine giren cam örneğinin renginde belirgin bir değişim meydana geldiği tespit edildi. Diğer yandan pleksiglas malzemenin iç yapısında ise bozulmalar ve fiziksel kırılmalar gözlemlendi. Yapılan bu çalışma, Türkiye'nin kendi geliştirdiği hızlandırıcı altyapısıyla radyasyonun farklı materyaller üzerindeki tahrip edici veya dönüştürücü etkilerini doğrudan ve kontrollü şartlarda inceleyebildiğini kanıtlıyor.

Parçacık hızlandırıcıları, elektron gibi atom altı parçacıkları çok yüksek hız ve enerji seviyelerine ulaştırarak bilimsel araştırmalarda ihtiyaç duyulan yüksek kaliteli ışınımın üretilmesini sağlayan karmaşık sistemler. TARLA bünyesinde kurulan altyapı sayesinde çeşitli ürünlerin ve bileşenlerin zorlu radyasyon koşullarına karşı ne kadar dirençli olduğu tespit edilecek, bu sayede daha dayanıklı ve uzun ömürlü malzemelerin üretilmesine zemin hazırlanacak.

Laboratuvarda elde edilen bu kabiliyetin en somut faydalarından biri uzay teknolojileri alanında görülecek. Dünya yörüngesinde veya derin uzayda görev yapan uydular, görev süreleri boyunca Güneş'ten ve uzay boşluğundaki diğer kaynaklardan gelen yoğun radyasyona aralıksız maruz kalırlar. Söz konusu kozmik radyasyon; uyduların üzerinde yer alan hassas kamera lenslerinin, optik sistemlerin ve elektronik sensörlerin zamanla bozulmasına, alınan görüntülerin kalitesinin düşmesine hatta kritik bileşenlerin tamamen işlevsiz kalmasına yol açabilir.

TARLA'da yürütülen optik ve cam malzeme deneyleri, uzay görevlerinde kullanılacak elemanların daha dayanıklı tasarlanmasına doğrudan katkı sağlayacak. Ayrıca radyasyon hasarına uğramış uydu lenslerinin ve cam malzemelerin iyileştirilerek yeniden kullanılabilir hale getirilmesine dönük bilimsel çalışmalara da imkân tanıyacak. Bununla birlikte, radyasyon hasarına uğramış uydu lenslerinin ve cam malzemelerin iyileştirilerek yeniden kullanılabilir hale getirilmesine dönük bilimsel çalışmaların da önünü açacak.

TARLA’nın sunduğu geniş araştırma imkânları yalnızca mühendislik ve uzay çalışmalarıyla sınırlı kalmıyor; medikal fizik ve tıp alanında da kritik bir role bürünüyor. Laboratuvar bünyesinde, kanser tedavisinde ve teşhisinde aktif olarak değerlendirilen radyoaktif maddeler üzerine ön araştırmalar yapılması planlanıyor. Belirli radyoaktif maddeler, tümörlü dokuların ve kanserli hücrelerin vücut içinde tespit edilmesinde ve doğrudan bu hücrelerin hedeflenerek yok edilmesinde kullanılıyor. TARLA’da yürütülecek çalışmalar, gelecekte yerli kanser teşhis ve tedavi teknolojilerinin, yani nükleer tıp uygulamalarının geliştirilmesine altyapı oluşturacak.