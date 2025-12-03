Tümü Webekno
Discord'da oyun "skin'leri" satışı başladı

Discord, Marvel Rivals ile birlikte oyun içi skin satışını başlattı. Oyunu açmadan kozmetik satın alma, hediye gönderme ve istek listesi oluşturma dönemi başladı.

Discord'da oyun "skin'leri" satışı başladı
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Discord, Marvel Rivals’ın sunucusuyla birlikte kendi içinden oyun içi kozmetik satışına resmen başladı. Kullanıcılar artık uygulama içinde skin satın alabiliyor, istek listesi oluşturabiliyor ve arkadaşlarına hediye gönderebiliyor.

Özellik şimdilik sadece Marvel Rivals için geçerli ve belirli bölgelerde kullanılabiliyor. Oyuncuların yapması gereken tek şey oyun hesaplarını Discord’la bağlamak. Böylece satın alınan içerikler anında oyun kütüphanesine ekleniyor.

Discord bu adımı, oyuncuların oyunu açmadan alışveriş yapabilmesini sağlamak ve topluluk içi etkileşimi artırmak için attığını söylüyor. Ayrıca geliştiricilere de oyun içi satışlarını doğrudan Discord üzerinden sunma fırsatı tanıyor.

Yeni sistemin zamanla daha fazla oyuna açılması bekleniyor. Bu da Discord’un oyun ekosisteminde yalnızca sohbet değil, aynı zamanda bir alışveriş merkezi rolü üstlenmeye hazırlanabileceğine işaret ediyor.

