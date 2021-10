Doğa Koruma Vakfı Fotoğraf Yarışmasının Birincisi Belli Oldu

ABD merkezli Doğa Koruma Vakfı’nın bu yılki fotoğraf yarışmasında birincilik, kelebeklere sevgiyle ya da şaşkınlıkla bakan bir gorilin fotoğrafına gitti. Bu anı yakalayan fotoğrafçı kamera setiyle ödüllendirildi ve farklı kategorilerde de dereceye giren onlarca fotoğraf oldu.

Doğayı korumak adına aksiyon almak ve farkındalığı artırmak üzere 79 ülke ve bölgede aktif bulunan Doğa Koruma Vakfı (The Nature Conservancy), her sene olduğu gibi bu sene de doğa temalı bir fotoğraf yarışması düzenledi. Her ülkeden katılım sağlanabilen yarışmada derece yapanlar arasında Türk bir fotoğrafçı da vardı.

Birbirinden iddialı fotoğraflarla katılınan yarışma, farklı kategorilere sahipti. Kategori fark etmeksizin yarışmanın en büyük ödülünü alan fotoğraf ise, onlarca kelebeğin arasında kalan bir goril fotoğrafıydı.

Fotoğrafçı 4 bin dolar değerinde kamera setiyle ödüllendirildi

Yarışmanın İngiltere’den katılan Anup Shah isimli fotoğrafçı, kelebek bulutunun içinde sakince kelebekleri izleyen; sevecen bir ifadeye sahip bir gorili fotoğraflayarak yarışmanın genel birincisi seçildi. Yarışmanın jürisinde yer alan ABD’li söz yazarı, besteci ve fotoğrafçı Ben Folds; fotoğrafı yorumlarken “İnsanı içine çeken fotoğrafları seviyorum. Gorilin yüzündeki hoşgörü mü neşe mi? Belirlemek zor ve kelebekler sizi kendine çekiyor.” ifadelerini kullandı. Gorilin fotoğrafı 100 bin adayı geride bıraktı.

Yarışmaya birçok ülkeden fotoğrafçı katıldı ve bu ülkelerin arasında Türkiye de vardı. Şebnem Coşkun, pandemiyle birlikte kullanımı artan medikal ürünlerin oluşturduğu atıkların denizlerde neden olduğu kirliliği fotoğrafladı. Bu fotoğraf, ‘İnsan ve Doğa’ kategorisinde 3. seçildi.