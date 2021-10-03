Bir Fotoğrafçı Ay'ın 48 Farklı Rengini 10 Yılda Kaydetmiş

İtalyan bir fotoğrafçı 10 yıl boyunca çektiği renkli Dolunay fotoğraflarını bir araya getirerek büyüleyici bir kompozisyon tasarladı. Fotoğraf, NASA tarafından Günün Astronomi Fotoğrafı seçildi.

Teknoloji ilerledikçe evrenin güzelliklerini görmek, kaydetmek ve paylaşmak daha kolay hale geliyor. Bu sayede uzaya meraklı birçok fotoğraf sever de gözlemledikleri büyüleyici anların fotoğraflarını çekip, paylaşabiliyor.

NASA tarafından Günün Astronomi Fotoğrafı seçilen fotoğrafın sahibin Macella Pace için de bu süreç bu şekilde ilerlemiş. İtalya'da bir ilkokul öğretmeni olan Pace'in astronomiye olan tutkusu astrofotoğrafçılığa yönelmesine sebep olmuş. Macella Pace'in fotoğraflarının çoğu övgüler alıyor ancak 10 yıl boyunca çekilen bu çok renkli Ay fotoğraflarıyla oluşturduğu kompozisyon görenleri büyülüyor.

Fotoğrafçı 10 yıl boyunca çektiği 48 fotoğrafla bir sarmal oluşturdu

İtalyan astrofotoğrafçı, ilk dijital fotoğraf makinesini satın aldıktan sonraki 10 yıl boyunca çektiği 48 farklı renkli Dolunay fotoğrafını bir araya getirerek, görülmeye değer bir kompozisyon tasarladı. Fotoğraf, Kasım 2020'de NASA tarafından Günün Astronomi Fotoğrafı seçildi. Fotoğrafın sahibi Macella Pace, Yılın Astronomi Fotoğrafçısı ödüllerine aday gösterildi.

Pace ay yükselirken, batarken ya da atmosferde gerçekleşen değişimlerle ilginç renklere büründüğünde çektiği en renkli 48 fotoğrafını bir araya getirerek bir sarmal oluşturdu. Bu fotoğrafın tüm yaşam biçimlerine saygı mesajı taşıdığını belirten Fotoğrafçı, "Uyum içinde yaşamak için sadece komşumuzun değil, tüm yaşam biçimlerinin bizimle birlikte ve bu sonsuz yolun bir parçası olduğunun farkında olmamız gerekir. Bu, merkezinde insanın olduğu bir daire değil, sürekli gelişen sarmal bir yoldur.” dedi.

Güneşin renkleriyle de benzer bir çalışma yaparak kompozisyonu ileriye taşıdı