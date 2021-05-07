Elon Musk'ın SNL'yi sunmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan yatırım uzmanları, bunun Dogecoin'i uçuracağına inanıyorlar. Hatta Jesse Cohen'e göre Dogecoin, önümüzdeki günlerde 1 dolara ulaşacak ve bu da 5 dolara kapı aralayacak. Elon Musk ise konuyla ilgili önemli uyarılarda bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Elon Musk'ın dünyanın en büyük televizyon programı olarak binilen SNL'yi sunacağından ve bunun Dogecoin'le ne ilgisi olduğundan bahsetmiştik. Özellikle de kripto para yatırımcıları nefeslerini tutmuş programı beklerken, kripto para yatırımları yapan uzman isimlerden de bu konuyla ilgili açıklamalar gelmeye başladı.

Piyasalarla ilgili araştırma yapmak istediğimizde başvuracağımız ilk kaynaklardan bir tanesi olan Investing.com'da paylaşımlar yapan Jesse Cohen isimli analist, söz konusu etkinliğin Dogecoin'i yeniden uçuracağını düşünüyor. Dogecoin'in arkasında büyük bir sosyal medya desteği olduğunu ifade eden Cohen, Dogecoin'in birkaç gün içerisinde 1 dolar seviyelerine ulaşabileceğini, bunun da Dogecoin için 5 dolar bandının kapısını aralayacağını belirtiyor.

"İnsanlar, Elon Musk'ın paylaşımlarını kaçırmak istemiyorlar"

Piyasalarla ilgili görüşleriyle milyonlarca amatör yatırımcıya söz dinleten kıdemli analist Edward Moya tarafından yapılan açıklamalara göre insanlar, özellikle de kripto para yatırımcıları, Elon Musk'ın konuyla ilgili en ufak bir sözünü bile atlamak istemiyor. İşte bu da milyonlarca kripto para yatırımcısını hem Elon Musk hem de Dogecoin'e kilitlemiş durumda. Peki Elon Musk cephesinde neler yaşanıyor? SNL'yi sunacak Musk, bu konuyla ilgili neler söylüyor?

"Kripto paralar umut verici ancak yine de dikkatli olun"

Birkaç gündür SpaceX'in çalışmalarıyla ilgili Twitter paylaşımları yapan Elon Musk, bugün saatlerinde uzunca bir süre sonra ilk kez kripto para piyasalarıyla ilgili konuştu. Twitter'da yaptığı paylaşımda kripto para birimlerinin umut verici olduğunu söyleyen Musk, yine de dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu. Konuyla ilgili YouTube'a düşen bir röportajını da paylaşan Musk, o röportajda ise insanların varını yoğunu kripto paralara yatırmasının pek de akıllıca olmadığını ifade ediyor. Bu açıklamaları nasıl yorumlayacağınız ise tamamen sizlerin tercihinde...

Elon Musk'ın Twitter'da yaptığı paylaşım

-Bu içerik yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilemez.