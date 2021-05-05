2021’de dünyanın en zengin iş insanlarından olan Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk, ABD’de yayınlanan ve dünyanın en büyük talk show’u olarak gösterilen Saturday Night Live’ı sunacak. Dogecoin’in yükselişindeki etkisi nedeniyle Musk'ın canlı yayında konuşma yapması bekleniyor.

Elon Musk’ın Twitter paylaşımları ile astronomik şekilde yükselen Dogecoin’in değeri, son 3 ayda %1670 arttı. Ancak bir şaka olarak ortaya çıkması, güvenilir altyapısı ya da herhangi bir somut amacının olmaması nedeniyle Dogecoin'e temkinli yaklaşılması gerektiğini biliyoruz. Yine de kısa vadeli işlem yapanlar, Musk’ın ağzından çıkan her sözü Dogecoin ile ilişkilendirmeye devam ediyorlar.

Şimdi de gözler 8 Mayıs’ta yayınlanacak olan Saturday Night Live programına çevrildi. ABD’nin ulusal TV kanallarından NBC’de 1970’li yıllardan beri yayınlanan program, aslında bir medya kültü haline dönüştü. Türkiye’deki karşılığı Beyaz Show ve benzeri programlar olan SNL, program sunucuları dışında geçici konuk sunucuları ve skeçleri ile tüm dünyada izlenen bir şov haline geldi. Ancak bu sunucular ağırlıklı olarak Hollywood sinemasının ünlü isimleri, komedyenler veya diğer sanatçılar olurdu.

Spekülasyonlara bayılan bir teknoloji patronunun TV programı sunması ne anlama geliyor?

Elon Musk, sosyal medya yoluyla bugüne kadar aslında pek çok skandala da imza attı. Tayland’daki bir mağarada mahsur kalan çocukları günler sonra kurtaran dalgıça “pedofili” benzetmesi yapması, kurucusu olduğu Tesla’nın hisselerini oynattı. Hatta şirketin plan ve projeleri hakkında yaptığı yanıltıcı açıklamalar nedeniyle şirketlerinin hissedarlarından ciddi tepkiler aldı. Hatta Tesla’daki CEO görevinden alındığı da oldu, ancak daha sonra bu göreve geri geldi.

Dünyanın en zengin insanlarından birisi olmasına karşın medyayı bir çocuk gibi kullanan Elon Musk, aslında bu tezat nedeniyle kitleler tarafından samimi bulunuyor ve seviliyor. Şimdi de bu “samimiyeti” Saturday Night Live programı ile televizyona, yani geleneksel medyaya taşıyor.

Musk’ın kitleler tarafından güvenilir ve sempatik görülmesine dair güncel bir örnek: Salgın döneminde 'beynimize çip takacağı' komplosu ile herkes Bill Gates’i tartışırken Elon Musk bunu mümkün kılan bir teknolojiyi tanıttı. Ancak Musk, bu konuda hiç girişimi olmayan Bill Gates kadar tepki görmedi…

Musk’ın kurucusu olduğu biyoteknoloji şirketi Neuralink, önce domuz, ardından da bir şempanzenin beynine çip yerleştirildi. Bu çip sayesinde beyin sinyallerini yüksek doğrulukla takip edebilen sistemler kurmak mümkün hale geldi. Henüz insanlar üzerinde yapıldığı açıklanan bir çalışma yok. Ancak Musk, günün birinde bu çip ile uzuvlarını kontrol edemeyen insanların tüm sorunlarını ortadan kaldıracaklarını söylüyor. Hatta kendisine düşünce gücüyle bilgisayar oyunları oynamak da mümkün olacak.

Diğer taraftan Bill Gates’in beyin bilgisayar arayüzü konusunda bir çalışması olmadığını biliyoruz. Ancak kendisi, salgın döneminde aşıyla insanlara aşılarla çip takılacak olmasından sorumlu tutuldu. Bu konuda defalarca kez açıklama yaptı. Yine de yaranamadı desek yeridir.

Elon Musk ve Bill Gates üzerinden yaptığımız bu kıyaslama ile aslında insanların tekno-liderlere bakış açısını net bir şekilde görüyoruz. Bill Gates, günümüzde Musk’a kıyasla daha antipatik karşılandığı için komplo teorilerine alet oluyor. O teorileri gerçekleştirmesine rağmen Musk tepki görmüyor, hatta takdir ediliyor. Hatta ve hatta spekülatif davranışları doğal olarak karşılanıyor, kitleleri yönlendirebiliyor.

Elon Musk’ın TV programı SNL’yi sunacak olmasının Dogecoin ile ne ilişkisi var?

Musk’ın sosyal medya paylaşımları, kurucusu olduğu ve yönetiminde bulunduğu şirketlerin hissedarları, avukatları tarafından sürekli denetleniyor. Sosyal medyada kitleler tarafından samimi bulunan çizgisinin şirketlere olan etkisi aslında hiç de tahmin ettiğiniz gibi değil. Bu nedenle Musk’ın şirketlerine zarar vermeden heyecan fırtınası yaratacağı bir başka yolu, yani Dogecoin’i seçtiği de söylentiler arasında. Bir başka deyişle Doge, Musk’ın samimiyetini kullanarak gelir elde ettiği bir araca dönüşmüş olabilir. Kendisi spekülasyonları sevmesine rağmen bu konuda oldukça ketum.

Şimdi de kendisini dünyanın en büyük TV şovlarından SNL’de sunucu olarak göreceğiz. Dogecoin’e güvenen ya da güvenmeyen milyonlarca insan, Musk’ın programı sunarken yapacağı açıklamaları bekleyecek. Dogecoin hakkında yapacağı bir açıklama, bu konuda oynayacağı bir skeç kripto paranın değerini anlık olarak ciddi şekilde etkileyebilir.

Ancak tüm bunlar birer varsayımdan ibaret. Eğer aranızda 8 Mayıs TSİ 06:30’u bekleyip Musk’ın söylediklerine göre Dogecoin alıp satmayı düşünenler varsa uyaralım: Dogecoin bir şaka ürünüdür, Musk da şakayı ve medyatik davranmayı seven biri. Dikkatli olmakta yarar var.