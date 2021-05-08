Aylardır yatırımcılarını sevindirmeye devam eden Dogecoin, bazı iddiaların ardından bu sabah yine tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Dogecoin, sabah saatlerinde 0,73995 değerini gördü ve 1 dolar hedefine iyice yaklaştı.

Yılların altın renkli tatlış köpeği Doge, bir ‘meme’ olarak internet dünyasında 2013 yılında popülerleşmişti. Aynı yıl, şaka amaçlı üretilen ancak günümüzde 'gerçek' bir kripto para birimine dönüşen Dogecoin geliştirildi. Dogecoin’in adı ve simgesi de popüler ‘meme’den alındı.

Simgesi ve ismi sayesinde internet dünyasının benimsediği Dogecoin, son aylarda adeta ‘zenginliğin getiricisi’ olarak anılıyor desek hiç yanılmayız. Zira Dogecoin, 2021 yılının başından bu yana %15.135’lik değer artışı yaşadı (1 Ocak 2021: 0,004857). Son günlerde de yeni bir artış dalgasıyla yatırımcılarını sevindiren Dogecoin, yeni bir rekor daha kırdı.

Dogecoin yeni bir zirve yaptı:

Kripto para dünyasının günümüzdeki en tartışmalı birimi olan Dogecoin, bu sabah saat 08.00’a doğru 0,73995 seviyesini görerek yeni bir zirveye imza attı. Zirve, Dogecoin’in grafiklerde saatlerce yemyeşil ve upuzun mumlar çizmesinin arkasında yatan en büyük isim Elon Musk hakkındaki bazı haberlerle ve kendisinin söylediği birkaç cümleyle birlikte geldi.

Aylardır arada bir ‘doge’ diye üfleyerek piyasadaki paranın büyük bir kısmını Dogecoin’e çekilmesini sağlayan Elon Musk’ın, dünyanın en popüler televizyon programlarından birisi olan Saturday Night Live’a (SNL) katılacağı açıklandı. Bu açıklamayla birlikte aylardır Elon Musk’ın Twitter bildirimlerini Doge için açık tutan kullanıcılar, gözleri SNL’e dikti.

Ortaya atılan haberlere göre Elon Musk, milyonlarca kişinin canlı olarak izleyeceği bu programda yine ‘doge’ kelimesini üfleyecek, bu da topluluğun hedefi olan 1 dolara ulaşılmasını sağlayacak. Bu iddianın ardından Elon Musk, Twitter’dan yaptığı paylaşımla SNL’de yer alacak konuklara yer vererek bir fotoğraf paylaştı. O fotoğrafta konuklarla birlikte altın renkli köpeğimiz de gözüktü.

Elon Musk’ın SNL’de Dogecoin’e dair bir şeyler söyleyip söylemeyeceği henüz kesin olarak bilinmiyor. Aynı şekilde Musk’ın böyle bir hareket yapmasının ya da yapmamasının Dogecoin’i nasıl etkileyeceğini söylemek de oldukça güç. Dolayısıyla Musk’ın da dediği gibi Dogecoin’e veya herhangi bir birime bir iddiadan yola çıkarak varınızı yoğunuzu yatırmak pek de akıllıca olmayacaktır.