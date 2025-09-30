Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Kripto Para Haberleri ve İçerikleri

Dünyanın En Büyük Bitcoin Dolandırıcılığı Olarak Tarihe Geçti: Çinli Şüpheli Suçunu İtiraf Etti!

Soruşturmanın büyük ölçüde sonuçlanmasıyla dünyanın en büyük kripto dolandırıcılığı olarak adını tarihe yazdıran Çinli Qian, bu süreçte kullanıcıları nasıl dolandırdı?

Dünyanın En Büyük Bitcoin Dolandırıcılığı Olarak Tarihe Geçti: Çinli Şüpheli Suçunu İtiraf Etti!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Çin vatandaşı Zhimin Qian, 61 bin Bitcoin’e el konulmasıyla sonuçlanan devasa bir dolandırıcılığın merkezinde olduğu gerekçesiyle suçunu kabul etti. 2014-2017 yılları arasında Çin’de yürüttüğü planla 128 binden fazla kişiyi dolandıran Qian, yaklaşık 5 milyar sterlin değerinde kripto varlığı yasa dışı yollarla edindi. Yedi yıl süren uluslararası soruşturma sonunda İngiltere’de görülen Qian, sahte belgelerle ülkeye giriş yapıp paraları lüks mülk yatırımlarıyla aklamaya çalışırken yakalandı.

Aynı zamanda bu, şimdiye kadar yapılmış en büyük Bitcoin hırsızlığı olarak tarihe geçmiş durumda. Soruşturmayı yürüten Londra Metropolitan Polisi, Qian’ın 5 yıl boyunca adaletten kaçtığını ve ciddi anlamda karmaşık bir küresel kara para aklama ağı kurduğunu belirtti. Qian’ın avukatı ise müvekkilinin suçunu kabul ederek mağdurlara bir nebze de olsa rahatlık sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

3 yılda 128 binden fazla kişiden 61 bin Bitcoin çaldı

Zhimin Qian

İddialara göre Qian'a bu süreçte eski bir Çin lokantası çalışanı olan Jian Wen yardım etti. Wen, dolandırıcılık gelirlerini aklamaktan geçtiğimiz yıl 6 yıl 8 ay hapis cezası almıştı. Lüks bir hayat yaşayan Wen, Dubai’de yarım milyon sterlinden fazla değerinde mülk satın alırken, Londra’da milyon sterlinlik evlerde oturuyordu. İddialara göre polis, Wen'in de 300 milyon sterlin değerinde Bitcoin’ine el koydu.

Çin medyasının aktardığı bilgilere göre yıllar süren bu dolandırıcılık vakası özellikle 50-75 yaş arasındaki binlerce yatırımcıyı hedef aldı. Qian, kendisini Çin’in teknoloji ve finans geleceğini şekillendiren bir figür gibi tanıtırken, "zenginlik tanrıçası" lakabıyla da anılıyordu.

Herkes Bir Kripto Para Yaratabiliyorsa Bitcoin’i Bu Kadar Değerli Yapan Ne? En Basit Hâliyle Açıklıyoruz! Herkes Bir Kripto Para Yaratabiliyorsa Bitcoin’i Bu Kadar Değerli Yapan Ne? En Basit Hâliyle Açıklıyoruz!
PayPal'da Artık Kripto Para Transferi Yapılabilecek PayPal'da Artık Kripto Para Transferi Yapılabilecek
Kripto Para

YORUMLAR

(1)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
T
toxipops 4 saat önce
saçma sadece 128 Bin kişi dolandırmış... 2~3 milyon olsa neysede... adalet yok ki...
Tüm yorumlar yüklendi (1 yorum)
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Dünyanın En Çok Beklenen Oyunu GTA 6'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Dünyanın En Çok Beklenen Oyunu GTA 6'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Android Telefonunuzda Yapmanızın KESİNLİKLE Önerilmediği İşlemler (En Az Birini Yaptığınızı Biliyoruz...)

Android Telefonunuzda Yapmanızın KESİNLİKLE Önerilmediği İşlemler (En Az Birini Yaptığınızı Biliyoruz...)

10 Bin TL Altına Satın Alınabilecek En İyi Telefonlar

10 Bin TL Altına Satın Alınabilecek En İyi Telefonlar

D Segmentin Kralı Skoda Superb Alınır mı? Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı!

D Segmentin Kralı Skoda Superb Alınır mı? Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı!

GTA 6'da İyi mi Kötü mü Bilemediğimiz Değişiklik! Oyuncular İkiye Bölündü

GTA 6'da İyi mi Kötü mü Bilemediğimiz Değişiklik! Oyuncular İkiye Bölündü

Xiaomi 17 Serisi İlk 5 Dakikada Satış Rekoru Kırmayı Başardı

Xiaomi 17 Serisi İlk 5 Dakikada Satış Rekoru Kırmayı Başardı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim