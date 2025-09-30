Dünyanın En Büyük Bitcoin Dolandırıcılığı Olarak Tarihe Geçti: Çinli Şüpheli Suçunu İtiraf Etti!

Soruşturmanın büyük ölçüde sonuçlanmasıyla dünyanın en büyük kripto dolandırıcılığı olarak adını tarihe yazdıran Çinli Qian, bu süreçte kullanıcıları nasıl dolandırdı?

Çin vatandaşı Zhimin Qian, 61 bin Bitcoin’e el konulmasıyla sonuçlanan devasa bir dolandırıcılığın merkezinde olduğu gerekçesiyle suçunu kabul etti. 2014-2017 yılları arasında Çin’de yürüttüğü planla 128 binden fazla kişiyi dolandıran Qian, yaklaşık 5 milyar sterlin değerinde kripto varlığı yasa dışı yollarla edindi. Yedi yıl süren uluslararası soruşturma sonunda İngiltere’de görülen Qian, sahte belgelerle ülkeye giriş yapıp paraları lüks mülk yatırımlarıyla aklamaya çalışırken yakalandı.

Aynı zamanda bu, şimdiye kadar yapılmış en büyük Bitcoin hırsızlığı olarak tarihe geçmiş durumda. Soruşturmayı yürüten Londra Metropolitan Polisi, Qian’ın 5 yıl boyunca adaletten kaçtığını ve ciddi anlamda karmaşık bir küresel kara para aklama ağı kurduğunu belirtti. Qian’ın avukatı ise müvekkilinin suçunu kabul ederek mağdurlara bir nebze de olsa rahatlık sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

3 yılda 128 binden fazla kişiden 61 bin Bitcoin çaldı

İddialara göre Qian'a bu süreçte eski bir Çin lokantası çalışanı olan Jian Wen yardım etti. Wen, dolandırıcılık gelirlerini aklamaktan geçtiğimiz yıl 6 yıl 8 ay hapis cezası almıştı. Lüks bir hayat yaşayan Wen, Dubai’de yarım milyon sterlinden fazla değerinde mülk satın alırken, Londra’da milyon sterlinlik evlerde oturuyordu. İddialara göre polis, Wen'in de 300 milyon sterlin değerinde Bitcoin’ine el koydu.

Çin medyasının aktardığı bilgilere göre yıllar süren bu dolandırıcılık vakası özellikle 50-75 yaş arasındaki binlerce yatırımcıyı hedef aldı. Qian, kendisini Çin’in teknoloji ve finans geleceğini şekillendiren bir figür gibi tanıtırken, "zenginlik tanrıçası" lakabıyla da anılıyordu.