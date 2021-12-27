Doğuş Otomotiv'den Sıfır Otomobil Hayallerini Yıkan Açıklama

Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ali Bilaloğlu, otomobil piyasasının gidişatı hakkında pek de iç açıcı olmayan açıklamalarda bulundu. Bilaloğlu, otomobil fiyatlarının döviz kadar düşmeyeceğini, 2022 yılında da ne olacağının öngörülemediğini ifade etti.

Çip krizi gibi dünya çapında büyük sorunlara yol açan bir nedenden dolayı halihazırda büyük fiyat artışları yaşayan otomobiller, dövizin artmasıyla birlikte çok daha erişilemez bir noktaya gelmişti. Son günlerde dövizde yaşanan gerilemeyle birlikte fiyatlar bir nebze gerilemiş olsa da halen otomobil fiyatları, yüksek seviyelerde bulunmaya devam ediyor.

Peki 2022 yılında Türkiye’deki otomobil piyasasının durumu ne olacak? Geleceğe yönelik belirsizlikler devam ederken Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ali Bilaloğlu, otomobil fiyatlarında düşüş yaşanıp yaşanmayacağı, stokçuluk soruşturmaları ve yeni yıl beklentileri gibi önemli konularda açıklamalarda bulundu.

“Döviz kurları artarken fiyatlar aynı oranda artmıyorsa, gerilerken de fiyatların aynı oranda düşmeyeceği aşikâr”

Habertürk’e konuşan Bilaloğlu, otomotiv sektörünün dövize bağlı olduğunu hatırlatarak son aylardaki dövizdeki artışın hiçbir marka tarafından doğrudan fiyatlara yansıtılmadığını söyledi. Bilaloğlu, böyle bir şey olması durumunda satışların aniden duracağını belirtti. Döviz düşerken de markaların kendi stok politikasına fiyatları indireceğini ifade etti. Bilaloğlu, döviz kurundaki düşüşün fiyatlara nasıl yansıyacağı konusunda şu şekilde ipucu verdi:

“Döviz düşerken de markalar kendi stok politikasına fiyatları indirecektir. Bunun farklı yöntemleri var. Liste fiyatında indirim ve kampanya gibi. Döviz kurları yüzde 20-30 oranında artarken otomobil fiyatları aynı oranda artmıyorsa, döviz kurları gerilerken de fiyatların aynı oranda düşmeyeceği aşikâr.”

“Yeni vergi sistemi gerekli”

Otomobil piyasası artık %80 ve üzeri ÖTV oranlarına sahip otomobillerden oluşurken önemli bir açıklama daha geldi. Bilaloğlu, ÖTV’de yeni bir güncelleme beklentisi olup olmadığı sorusuna vergi sisteminin değişmesi gerektiğini söyleyerek yanıt verdi. ÖTV sisteminin güncelliğini yitirdiğini ve fiyat artışlarının vergi dilimlerinin değişiminden kaynaklı olduğunu belirten Bilaloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“ÖTV'de çağdaş, çevreci, adaletli bir sistemin artık devreye girmesi elzem. Mevcut sistem, Türkiye Gümrük Birliği'ne girdiğinde tasarlanmıştı. Vergi sistemi, yıllar içinde ek yapa yapa adeta yamalı bohça haline geldi. O günlerde elektrikli araçlar yoktu, emisyon değerleri bu kadar hassas ölçülmüyordu. Bugünkü teknolojik gerçekler, çevre konusunda gelinen nokta ve devletin çıkarlarını gözeterek, daha sağlıklı, daha çağdaş ve geleceği tasarlayabilen bir vergi sistemine geçmemiz gerekli.”

2022 yılında ne olacağı belirsiz:

Otomobil piyasasında ekim ayına kadar talebin kuvvetli olduğunu belirten Bilaloğlu, sonraki dönemdeyse faiz indirimleriyle birlikte talebin de düştüğünü söyledi. Otomotiv pazarının 2021’i 750 – 800 bin adet aralığında kapatacağını tahmin eden Bilaloğlu, 2022 yılındaki beklentileri ile ilgili olaraksa belirsizliğe işaret etti.

Bilaloğlu, otomotiv pazarının araç fiyatları, kredi faiz oranları ve ülkenin büyüme oranlarına bağlı olduğunu açıkladı. Faiz oranlarının aylık %1 civarında olması ve ekonomide belirli bir büyüme olması durumunda otomotiv pazarının büyüdüğünü söyleyen Bilaloğlu, bu rakamların şu an için öngörülmesinin güç olduğunu ifade etti.

Son atılan adımların daha stabil ortama girmemizi sağladığını belirten Bilaloğlu, bu durumun bozulması durumundaysa 2022’de pazarın 500 bin adetlerin altına inebileceğini paylaştı.

“Sektör geneli stokçu olarak algılanmamalı”

Stokçuluk iddiaları ve soruşturmaları hakkında konuşan Bilaloğlu, şu açıklamada bulundu:

“Stokçuluk tanımı, kanunda yeri olan bir konu. Sektör genelinin stokçu olarak algılanması bizi üzüyor. Bunu yapan bir iki bayi olabilir, yetkililer bunu ortaya çıkaracak. Denetlemeler sonucu suç tespit edilirse ceza almaları lazım. Genel olarak, sektörde otomobil stokçuluğu ve bayilerin galeriler ile ortak çalışma durumu yok. Ne yazık ki bir iki bayinin yaptığı işler, tüm sektöre mal ediliyor. Zaten, gerek OEM'lerin, gerek bizlerin gerek devletin bayiler üzerinde yaptığı denetimler stokçuluk gibi gayri resmi işlere imkan bırakmıyor.”

“Elektrikli otomobillerde Avrupa’daki gibi destekler verilmezse satışların artması zor”

Son olarak elektrikli otomobiller hakkında konuşan Bilaloğlu, “Avrupa'da elektrikli otomobil alımlarında olduğu gibi destekler verilmezse, satışların artması zor.” ifadesini kullandı. Bilaloğlu, TOGG’un çıkışıyla elektrikli otomobillere verilecek desteklerin gündeme geleceğini umduklarını, TOGG’un elektrikli otomobillerin pazar payının artmasına destek olacağını ifade etti.