İkinci El Otomobil Fiyatları, Dolara Rağmen Neden Düşmedi?

Dolar kurunun çakılmasıyla sıfır otomobil fiyatlarında çok ciddi düşüşler yaşandı. Ancak ikinci elde pek de böyle bir şey olmadı. Peki neden? Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, ikinci el piyasasının neden durma noktasına geldiğini ve fiyatların ne zaman düşeceğini açıkladı.

Türkiye'de geçtiğimiz hafta itibarıyla olağanüstü bir süreç yaşanıyor. Türk lirasının bir gecede yüzde 30 civarı değer kazanması ve bu durumun hemen her sektörü etkilemesi, tüketim dünyasında belirsizliklere yol açtı. Zira dolar kuru yükselişine paralel yaşanan fiyat artışları, dolar kuru düşerken kendini göstermedi. Bu da vatandaşı indirim beklentisi içine soktu ve insanlar, alacakları ürünleri erteleyip, fiyatların düşmesini beklemeye başladılar.

Dolar kurundaki değişimin fiyatlara doğrudan yansıdığı belki de tek sektör, otomotiv oldu. Türkiye'deki sıfır otomobil satıcıları, araç fiyatlarını doğrudan indirdiler. Hatta bazı modellere 360 bin TL civarında indirim bile yapıldı. Ancak bu durum, ikinci el otomotiv sektörüne yansımadı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, ikinci el piyasasının neden durma noktasına geldiğini ve fiyatların ne zaman düşeceğini açıkladı.

"İkinci el ile sıfır arasında yüzde 200 fark oluştu"

Hüsamettin Yalçın'ın açıklamalarına göre ikinci el otomobillerdeki yüksek fiyat trendi, dolar kurunun çakılmasıyla bozuldu. Ancak araç sahipleri, bu durumu henüz fiyatlara yansıtmadı. Bu da aynı otomobilin sıfırı ile ikinci eli arasında yüzde 200'e varan farka yol açtı. "Bilinçsizlik" diyen Yalçın, "Son kullanıcıların online ilan platformlarındaki yüksek fiyatlı satış trendi, bu kur düzenlemesi ile birlikte bozuldu. Bundan dolayı Türkiye’de neredeyse ikinci el otomobil satılamaz hale geldi. Şu an için gerileyen sıfır araç fiyatları ile birlikte ikinci elde, özellikle bireysel satıcıların yüksek fiyatlandırma yapması nedeniyle ikinci el piyasası arasında uçurum oluştu. Bazı modellerde ikinci el araç fiyatları sıfır araçların yüzde 200’e varan oranlarda üzerinde kaldı." ifadelerini kullandı.

Peki ikinci el otomobil fiyatları ne zaman düşecek? Hüsamettin Yalçın'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle; Fiyatlar ikinci el otomobillerde de sıfır modellere endeksli olarak gerileyecek. Ancak bunun olması, sıfır model araç pazarında olduğu gibi geceden sabaha yaşanmayacak. Kurun sabit kalması, ÖTV’de herhangi yeni bir artış yapılmaması ve sıfır araç fiyatlarında yüzde 20’leri aşan bu indirimlerin devam etmesi durumunda ikinci el piyasası da aynı eğilimi kademeli olarak gösterebilecektir. Bunun yaşanması için ise 20-25 gün gibi bir süre gerekiyor. 2022 Ocak ayının ortalarında ikinci el pazarı bugünkü kurlara göre normal olan seviyelere gelecektir.