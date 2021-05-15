Domuzlar ve Kemirgenler Popolarından Nefes Alabiliyor

Yakın zamanda yayınlanan bir araştırmaya göre domuzlar ve kemirgenler bağırsak yoluyla nefes alabiliyor. Memelilerin bu yetiye sahip olabileceği bulgusu sayesinde bu yöntemin solunum yetmezliği olan insanlarda kullanılması planlanıyor. ‘Bağırsak solunumunun’ özellikle salgın döneminde solunum cihazına bağlı kalması gereken hastalar için hayat kurtarıcı olabileceği düşünüşüyor.

Domuzlar ve kemirgenlerin bazı sucul canlılarla hiç beklenmedik bir özellik paylaştığı ortaya çıktı. Yeni bir araştırma sonucunda domuzlar ve kemirgenlerin bağırsaklarından; dolayısıyla popolarından nefes alabildiği keşfedildi. Solunum yetmezliğine sahip iki memeli, araştırma sonucunda kurtarıldı.

Çopra balığı, deniz hıyarı gibi su canlılarının solungaç ya da akciğer kullanmadan bağırsaklarından soluyabildiği biliniyordu. 14 Mayıs’ta yayınlanan bir araştırma sonucuna göre domuzlar ve kemirgenler de bu yetiye sahip. Devam eden çalışmaların sonucuna göre bu yöntem, çeşitli malzemeler sayesinde insanlarda kullanılabilir ve acil müdahale gerektiren solunum yetmezliği durumlarında hayat kurtarabilir.

Domuz ve kemirgenlerde işe yaradı, sıra insanlarda:

Solunum yetmezliği yaşayan memelilerin bağırsaklarına farklı formlarda oksijen verilen çalışmada domuzlar ve kemirgenlerin bağırsaklarına verilen oksijenli su ve gaz oksijenden faydalanabildiği ortaya çıktı. Hayvanlar, işlemden sonra herhangi bir sağlık sorunu yaşamadı. Çalışmanın kritik durumda olan solunum hastaları için hayat kurtarıcı bulgular sağlayacağı düşünülüyor.

Düşük oksijen koşullarındaki sıçan, fare ve domuzların %75’inin bağırsak yoluyla oksijen aldıktan sonra normalden 50 dakika daha fazla hayatta kaldıkları görüldü. Ancak bunu tıpta kullanmak pek mümkün değil. Çünkü gaz formda oksijenin anüsten bağırsaklara verilmesi, bağırsak mukozasında aşınmaya sebep olabilir. Bu yüzden araştırmacılar, aynı işlemi oksijenli perfloro-kimyasal sıvıyla da denediler ve olumlu sonuçlar aldılar. Bu kimyasalların insanlarla biyolojik olarak uyuştuğu ve güvenli olduğu ise zaten önceden kanıtlandı.

Yöntem, ağır COVID-19 vakalarında kullanılabilir:

Araştırmayı yürüten Takanori Takebe, “Mevcut COVID-19 salgını, ventilatörlere ve yapay akciğerlere olan klinik ihtiyacı fazlasıyla artırarak cihazların yetersiz olmasına neden oluyor ve dünya çapında hastaların hayatlarını tehlikeye atıyor” ifadelerinde bulundu ve salgın boyunca kritik durumdaki hastaların oksijen ihtiyacının bu yolla karşılanabileceğini belirtti.