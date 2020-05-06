Arçelik, ASELSAN, Baykar ve Biosys firmalarının Sağlık Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın liderliğinde geliştirdiği yerli solunum cihazları, tanesi 17 bin 500 dolardan 20 adet Litvanya'ya satılarak çok önemli bir ihracat başarısına konu oldu.

Geçtiğimiz hafta yaptığımız haberde, dört Türk şirketi; Arçelik, ASELSAN, Baykar ve Biosys’in, COVID-19 salgını nedeniyle ortaya çıkan solunum cihazı talebini karşılayabilmek için geliştirdiği yerli solunum cihazının üretim aşamalarından ilk görüntüleri sizlerle paylaşmıştık.

Üretimi ve testleri, Arçelik'in Çerkezköy'de bulunan tesisinde gerçekleştirilen Biyovent Yoğun Bakım Tipi Mekanik Ventilatör Cihazı, koronavirüsün vurduğu ülkelerden büyük bir talep görüyor. Litvanya merkezli internet sitesi delfi.lt’nin habere göre Litvanya'ya , tanesi 17 bin 500 dolardan 20 adet yerli solunum cihazı satıldı.

Yerli solunum cihazı Biyovent, yurtiçinden ve yurtdışından büyük bir talep görüyor

Parçaları büyük oranda yerlileştirilen solunum cihazı, temiz havayı ve oksijeni akciğerlerin içine taşıyarak, fiziksel olarak nefes alamayan veya yetersiz nefes alan bir hastaların solunum yapabilmesi için mekanik ventilasyon sağlıyor. Entegre nebülizör sistemine sahip olan Biyovent, hastanın durumunu operatöre daha anlamlı şekilde sunmak için anlık ölçüm değerlerini grafiksel olarak gösteriyor.

Akıllı Solunum İzleme (Smart Lung View/Ventilation Cockpit) özelliği ile kullanıcıya akciğer dinamik durumunu gerçek zamanlı olarak yansıtan cihaz, grafik durdurma özelliği ile grafik ve döngüleri dondurarak kullanıcıya analiz imkanı sunuyor.

Biyovent'in seri üretiminde 120 Türk mühendis çalışıyor

Geçtiğimiz hafta Biyovent projesine ilişkin açıklamalarda bulunan Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk, COVID-19 pandemisi ile birlikte solunum cihazlarının fiyatlarının çok yükseldiğine dikkat çekerek, normalde 15 bin ila 20 bin dolar arasında olan solunum cihazlarını, yarısından daha az bir fiyata üretebildiklerini söylemişti.

Öztürk ayrıca yerli ventilatörün uzun ömürlü parçalarını büyük oranda yerlileştirdiklerini belirtmiş ve dünyanın her yerinde hizmet edebilir, üretilebilir ve ekonomik bir cihaz ortaya çıkardıklarını ifade etmişti. Yapımında 120 Türk mühendisin çalıştığı yerli solunum cihazının ilk etapta 100 adet üretildiği, ancak bu sayının mayıs ayının sonunda 5 bin adeti bulacağı öğrenildi.