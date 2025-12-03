Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

11.000 mAh Batarya, 36 GB Sanal RAM, 1 TB Hafızayla Gelen Kaya Gibi Sağlam Telefon Doogee S200 Ultra Tanıtıldı

Sağlam telefonlarıyla bilinen Doogee, S200 Ultra modelini resmen piyasaya sürdü. Cihaz, üst düzey dayanıklılık devasa batarya gibi özelliklerle geliyor.

11.000 mAh Batarya, 36 GB Sanal RAM, 1 TB Hafızayla Gelen Kaya Gibi Sağlam Telefon Doogee S200 Ultra Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Son yıllarda sert koşullara dayanıklı telefonların sayısında önemli bir artış yaşanıyor. Doogee isimli marka da bu konuda en çok öne çıkan firmalardan biri. Çin merkezli teknoloji devi, şimdi ise** S200 Ultra ismi verilen telefonunu** resmen piyasaya sürdü. Cihaz, “taş gibi telefon” tabirine tam uyacak şekilde tasarlandı.

Doogee S200 Ultra, mini bir tank gibi görünen bir tasarımla kullanıcılara sunulacak. Arkasında uzay gemisini andıran bir görünüm kullanıldığını görüyoruz. Burada üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Arkada dikkat çeken bir kısım ise minik bir ekrana sahip olması. Cihazda IP68 ve IP69 dayanıklılık sertifikaları var. Ayrıca 100 bar basınç ve 80 derece sıcaklık testlerine sokulduğu ve başarılı olduğu da aktarılmış.

Doogee S200 Ultra neler sunuyor?

a2m

Cihazda 6,72 inç boyutunda 1080x2400 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip IPS LCD ekran bulunuyor. Arkadaki küçük ekranın boyutu ise 1,32 inç. Bu minik ekranda AMOLED panel tercih edilidiğini ekleyelim.

am1

S200 Ultra modeli, MediaTek’in orta segmentte konumlanan işlemcisi Dimensity 7400’den güç alıyor. İşlemci, **12 GB RAM **ile eşleştirilmiş. 36 GB sanal RAM ile toplamda 48 GB RAM'e ulaşabiliyor. 1 TB depolama sunulduğunu da ekleyelim. Arkada 100 MP’lik f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera var. Ona 20 MP’lik f/1.8 açıklıkta gece görüş kamerası ve 2 MP’lik makro kamera eşlik ediyor. Önde ise 32 MP’lik selfie kamerası var.

am2

Cihazın en dikkat çeken özelliklerinden biri şüphesiz bataryası. Öyle ki 11000 mAh’Lik devasa bir bataryanın kullanıldığını görüyoruz. Bu bataryada 66W’lık hızlı şarj sunuluyor. Android 15 ile kutudan çıkan cihazın siyah, sarı ve yeşil renklerle geldiğini belirtelim. Fiyatı ise 629,99 dolar olarak açıklandı.

Doogee S200 Ultra teknik özellikleri
Ekran
İkinci ekran (arkada) 1,32 inç, AMOLED
İşlemci
RAM 12 GB
Depolama 1 TB
Arka kamera 100 MP + 20 MP + 2 MP
Ön kamera 32 MP
Batarya 11000 mAh (66W)
İşletim sistemi Android 15
Akıllı Telefon

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

BYD'nin Yeni Elektrikli Arabası ATTO2, Efsane Fiyatıyla Türkiye'de: İşte Özellikleri!

BYD'nin Yeni Elektrikli Arabası ATTO2, Efsane Fiyatıyla Türkiye'de: İşte Özellikleri!

BİM, Bu Hafta Ucuza Tuşlu Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı ve Özellikleri

BİM, Bu Hafta Ucuza Tuşlu Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Aralık 2025 Toyota Fiyat Listesi: Dünyanın En Çok Satılan Otomobillerinden Biri Artık Türkiye'de Satılmıyor

Aralık 2025 Toyota Fiyat Listesi: Dünyanın En Çok Satılan Otomobillerinden Biri Artık Türkiye'de Satılmıyor

Cupra Herkese Formentor Satmaya Ant İçti: Türkiye'ye Özel 327 Bin TL İndirim Yaptı!

Cupra Herkese Formentor Satmaya Ant İçti: Türkiye'ye Özel 327 Bin TL İndirim Yaptı!

1000 TL Değerindeki Immortals Fenyx Rising, Yarın Kadar Ücretsiz Oldu! (Kalıcı Olarak Sizin Olacak)

1000 TL Değerindeki Immortals Fenyx Rising, Yarın Kadar Ücretsiz Oldu! (Kalıcı Olarak Sizin Olacak)

Türkiye'de Geçen Ay En Çok İzlenen Filmler Açıklandı

Türkiye'de Geçen Ay En Çok İzlenen Filmler Açıklandı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim