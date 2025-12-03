11.000 mAh Batarya, 36 GB Sanal RAM, 1 TB Hafızayla Gelen Kaya Gibi Sağlam Telefon Doogee S200 Ultra Tanıtıldı

Sağlam telefonlarıyla bilinen Doogee, S200 Ultra modelini resmen piyasaya sürdü. Cihaz, üst düzey dayanıklılık devasa batarya gibi özelliklerle geliyor.

Son yıllarda sert koşullara dayanıklı telefonların sayısında önemli bir artış yaşanıyor. Doogee isimli marka da bu konuda en çok öne çıkan firmalardan biri. Çin merkezli teknoloji devi, şimdi ise** S200 Ultra ismi verilen telefonunu** resmen piyasaya sürdü. Cihaz, “taş gibi telefon” tabirine tam uyacak şekilde tasarlandı.

Doogee S200 Ultra, mini bir tank gibi görünen bir tasarımla kullanıcılara sunulacak. Arkasında uzay gemisini andıran bir görünüm kullanıldığını görüyoruz. Burada üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Arkada dikkat çeken bir kısım ise minik bir ekrana sahip olması. Cihazda IP68 ve IP69 dayanıklılık sertifikaları var. Ayrıca 100 bar basınç ve 80 derece sıcaklık testlerine sokulduğu ve başarılı olduğu da aktarılmış.

Doogee S200 Ultra neler sunuyor?

Cihazda 6,72 inç boyutunda 1080x2400 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip IPS LCD ekran bulunuyor. Arkadaki küçük ekranın boyutu ise 1,32 inç. Bu minik ekranda AMOLED panel tercih edilidiğini ekleyelim.

S200 Ultra modeli, MediaTek’in orta segmentte konumlanan işlemcisi Dimensity 7400’den güç alıyor. İşlemci, **12 GB RAM **ile eşleştirilmiş. 36 GB sanal RAM ile toplamda 48 GB RAM'e ulaşabiliyor. 1 TB depolama sunulduğunu da ekleyelim. Arkada 100 MP’lik f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera var. Ona 20 MP’lik f/1.8 açıklıkta gece görüş kamerası ve 2 MP’lik makro kamera eşlik ediyor. Önde ise 32 MP’lik selfie kamerası var.

Cihazın en dikkat çeken özelliklerinden biri şüphesiz bataryası. Öyle ki 11000 mAh’Lik devasa bir bataryanın kullanıldığını görüyoruz. Bu bataryada 66W’lık hızlı şarj sunuluyor. Android 15 ile kutudan çıkan cihazın siyah, sarı ve yeşil renklerle geldiğini belirtelim. Fiyatı ise 629,99 dolar olarak açıklandı.

Doogee S200 Ultra teknik özellikleri