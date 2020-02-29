DOOM Eternal’da FPS İçin Bir Üst Limit Olmayacak

id Software’de baş yazılım mühendisi olan Billy Kahn, IGN’e verdiği röportajda DOOM Eternal’ın bir FPS üst limitine sahip olmayacağını söyledi. Yani donanımı yeten herkes oyunu oynarken 1.000 FPS’ye ulaşabilecek.

Video oyunları, birçok insanın günlük hayatta karşılaştığı stresi üzerinden atması için oynanıyor. Elbette bu oyunlar kişiden kişiye değişiyor olsa da 'stres atma' kavramını düşündüğümüz zaman aklımıza ön planda olan tek bir seçim geliyor: bitmek bilmeyen aksiyonu ve sağlam müzikleriyle DOOM.

DOOM, sunduğu benzersiz oynanış ve atmosferi sayesinde oyuncuları adeta içine çekmeyi başarıyor. Serinin beklenen oyunu DOOM Eternal da muhtemelen tüm DOOM oyuncularını yeniden içine çekmeyi başaracak. Ancak bugün, DOOM Eternal hakkında bir detay daha paylaşıldı.

Donanımı yeten herkes 1.000 FPS’ye ulaşabilir:

Geçmişte hatırlayacaksınız ki bilgisayarlarımızda oyun oynamak için grafikleri olabilecek en düşük seviyeye getirirdik. Oyun oynarken sabit 30 FPS’ye sahip olduğumuzda içimizi bir sevinç kaplardı. Fakat günümüzde öyle bir noktaya geldik ki bu FPS değerleri artık dört haneli sayılara ulaşacak.

IGN ile röportaj yapan id Software’in baş yazılım mühendisi Billy Kahn, id Tech 7 oyun motorunun DOOM Eternal’a çok büyük etkisinin olacağını açıkladı. Billy Kahn, oyun motorunun çok daha büyük patlamalara ve daha canlı parçacık efektlerine olanak sağladığını belirtti.

Fakat Billy Kahn’ın daha sonra belirttiği detay, tüm oyuncuların ağızları açık bırakmaya yetti. Kahn, “id Tech 6’da saniye başına kare sayısını (FPS) 250 ile sınırlamıştık. Bu oyundaysa eğer doğru donanıma sahipseniz 1.000 FPS’i görebilirsiniz.” şeklinde bir cümle kurdu ve şu şekilde devam etti:

“FPS için herhangi bir üst limit bulunmuyor. Burada test için oluşturulan bazı bilgisayarlar elime geçti ve sahneler 400 FPS ile oynatıldı. Dolayısıyla 144 Hz monitörü olanlar veya gelecekte daha yüksek değerlere sahip olan monitörler için bu oyun uzun yıllar boyunca büyük fırsatlar sağlayacak.”

Billy Kahn'ın açıklamalarından da anlaşılacağı üzere eğer donanımınız yeterince iyiyse DOOM Eternal'da 1.000 FPS değerine kadar ulaşabileceksiniz. Elbette, belli bir süre sonra insan bu kadar yüksek FPS değerine ne gerek var diyor. Ancak Kahn'ın açıklamaları yine de DOOM Eternal'ın oyun motorunun başarısını ortaya koyuyor.