DOOM Eternal'da SpeedRun Denemeleri Başladı

DOOM Eternal, hızlı bir aksiyon oyunu arayanlar için piyasaya sürüldü. Oyuncular, DOOM serisinin yeni oyunu üzerinde şimdiden SpeedRun denemelerine başladı ve bazı oyuncular Eternal'ı 90 dakikanın altında bitirmeyi başardı.

DOOM serisinin yeni oyunu DOOM Eternal, geçtiğimiz hafta yayınlandı. DOOM Eternal'ın gelişiyle birlikte yüksek tempolu ve kesintisiz aksiyon sunan oyunda SpeedRun denemeleri de başladı. BloodThunder ve CreeperHntr adlı oyuncular, oyunu 90 dakikanın altında bitirmeyi başardı.

Elbette ki bu denemeler, oyundaki açıkları ve yeni stratejileri test etmek için yapılan keşif çalışmaları. Oyuncular yakında Nightmare zorluk modunda da FPS becerilerini sergileyerek rakamları daha aşağı çekmeye başlayacaklardır.

BloodThunder oyunu 1:28:25'te tamamlarken, CreeperHntr bu rekoru 1:26:16'ya kadar indirdi. YouTuber'lar DOOM Eternal'da düşmanları hızlı bir şekilde yok etmenin yanı sıra, yüksek zıplama ve ileri atılma özellikleriyle haritadaki açıkları arayarak düşmanlara takılmadan ilerlemenin yollarını deniyor.

Her iki oyuncu da DOOM Eternal'da yüksek zorluk seviyelerinden kaçınıyor ve en düşük zorlukta başlıyor. Dediğimiz gibi bunlar henüz keşif turları ve oyuncular, ilerleyen zamanlarda daha zor seviyeleri buldukları taktiklerle aşabilirler.

CreeperHntr'ın SpeedRun videosu (1:26:16):

BloodThunder'ın SpeedRun videosu (1:28:25):