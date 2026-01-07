Robot Süpürge Markası Dreame, Özellikleri ve Tasarımıyla Ferrari'yi Bile Kıskandıracak İlk Otomobilini Tanıttı

Robot süpürgeleriyle tanıdığımız Dreame, CES 2026 kapsamında ilk otomobilini sergilemeye başladı. Bu elektrikli spor otomobil konsepti, etkileyici özelliklere sahip.

Özellikle robot süpürgeleriyle tanıdığımız bir firma olan Dreame’in farklı kategorilerden de ürünler ürettiğini görüyorduk. Şirketin geliştirdiği otomobil de uzun süredir heyecanla bekleniyordu. Şimdi ise beklenen gün gerçekleşti. Şirket, CES 2026’da ilk otomobilini resmen tanıttı.

Dreame’in CES 2026 kapsamında sergilemeye başladığı model, konsept olarak tasarlanan bir elektrikli spor otomobil olarak karşımıza çıkıyor. Oldukça şık görünen, otomobil meraklılarının çok seveceği güçlü bir tasarıma sahip olduğunu söylemek mümkün.

Karşınızda Dreame’in spor otomobili

Aracın tasarımına baktığımızda modern spor otomobillere benzer sert ve güçlü bir görünüm görüyoruz. Yeşil rengi ve karbon fiber detayları çok dikkat çekiyor. Eğimli kaput çizgisi, L şeklindeki farlar, altı kollu jantları, sarı fren kaliperleri gibi göze çarpan güzel tasarım ayrıntıları var. Ayrıca geniş arka lambalar, büyük bir kanat ve çift katmanlı bir difüzörü de eklemek gerek.

Dreame’in spor otomobili, tahmin edebileceğiniz gibi çok güçlü bir model. Öyle ki acayip performans verileri paylaşılmış. Şirketin aracı dört adet elektrikli motora sahip. Bu motorlar tamı tamına 1.876 beygir gücü (1.399 kW) güç üretebiliyor. Otomobilin 0’dan 100 km/sa’e 1,8 saniyede çıkabildiği de belirtilmiş. Karşılaştırma yapacak olursak Xiaomi’nin aracı 1,97 saniyede bu hıza ulaşıyordu. Yani ondan daha hızlı bir otomobil.

Araç hakkında paylaşılan detaylar maalesef şimdilik bu kadar. İç mekânının nasıl olduğu ve diğer detayları bilinmiyor. Sadece gelen bilgilerde konsepte “Nebula” isminin verildiği ifade edilmiş. Dreame’in 2027 itibarıyla otomobillerini piyasaya sürmeyi planladığını aktaralım. Önümüzdeki dönemde daha fazla bilgi gelecektir.